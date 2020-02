El Mobile no garanteix les indemnitzacions per "motius de força major"

La GSMA, associació que organitza el Mobile World Congress (MWC), ha decidit finalment cancel·lar l'esdeveniment, hores després d'assegurar que el saló es realitzaria com tenia previst. L'organització ha argumentat que el brot internacional del coronavirus i l'anunci d'una trentena d'empreses que no assistirien al Mobile, han fet que finalment es prengués la decisió de no dur-lo a terme.













Així mateix, els organitzadors han argumentat que com la cancel·lació es deu a motius "de força major" no s'indemnitzarà a les empreses treballadors o col·laboradors de l'esdeveniment. El conseller delegat de la GSMA assegura que no s'han analitzat els costos perquè no ha sigut una decisió financera, sinó de salut pública, i que els contractes sol contemplar aquesta condició de força major.





L'associació ha pres aquesta decisió després de la reunió d'aquest dimecres del seu comitè, format per 26 empreses i operadors de la indústria mòbil, entre les quals es troben Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo, AT&T i Turkcell.





PRIMER COMUNICAT DEL DIA





Hores abans, ha reiterat en un comunicat aquest dimecres que "estan monitorant de prop" l'impacte del brot mundial de coronavirus en el saló, previst del dilluns 24 al dijous 27 de febrer a Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





"El nou coronavirus és una situació que canvia ràpidament i la GSMA ho està monitorant de prop. Això inclou reunir-se regularment amb experts de salut mundials i espanyols, així com amb els nostres socis, per garantir el benestar dels assistents", ha remarcat un portaveu de la GSMA en el comunicat.





L'associació ha fet aquest comunicat el dia en què manté una reunió el seu comitè, format per 26 empreses i operadors de la indústria mòbil, entre les quals es troben Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo, AT&T i Turkcell.





La trobada amb el comitè de la GSMA ha arribat després que Rakuten, Nokia i British Telecom hagin anunciat aquest dimecres que tampoc aniran al saló, sumant-se a la decisió presa per Ericsson, Sony, Cisco i Intel, entre altres.





En el comunicat, la GSMA també ha subratllat que ja han implementat mesures sanitàries addicionals per a l'edició d'aquest any del Mobile i que "continuaran buscant" assessorament mèdic de manera regular.









Les administracions implicades han decidit comparèixer en roda de premsa conjunta a les 10.30 hores del dijous en Fira de Barcelona, on s'anava a celebrar el MWC.





En la roda, estarà representat l'Estat a través de la Delegació del Govern central, la Generalitat, els Ajuntaments de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a més de la GSM i de Fira de Barcelona.





La GSMA preveia més de 110.000 assistents de 200 països -una mica més que el rècord de participació de fa un any-, i un impacte econòmic de 492 milions d'euros en la seva quinzena edició a Barcelona.





El saló tenia com a lema 'Limitless intelligent connectivity' (Connectivitat intel·ligent illimitada) i preveia generar al voltant de 14.100 ocupacions temporals, a més de comptar inicialment amb la participació de 2.800 empreses.





Les cancel·lacions d'assistència d'empreses al Mobile van començar el dimarts 4 de febrer amb LG Electronics i, en una setmana, el llistat ja ha arribat a més d'una trentena, amb absències destacades com Ericsson, Sony, Intel, Cisco, McAfee, Rakuten, Nokia i British Telecom.





També han anunciat que no acudiran al congrés Nvidia, Amazon, TCL, Gigaset, Unidigi, Viu, Facebook, Telnet -la primera espanyola a cancel·lar la seva participació-, Accedian, Mediatek, CommScope, Sprint i HMD Global, entre altres.





Abans que les companyies comencessin a cancel·lar la seva assistència, el dimecres 29 de gener, la GSMA va comunicar per primera vegada que estava analitzant el "potencial impacte" del coronavirus en la celebració del Mobile, i va assegurar que el saló s'anava a desenvolupar com estava planejat i que no havia registrat cap incidència en les acreditacions.





En aquest mateix comunicat, l'associació ja va indicar que estaven prenent mesures preventives per a garantir la seguretat sanitària en el congrés.





Dos dies més tard, el divendres 31 de gener, els organitzadors del MWC van insistir que les acreditacions no havien tingut cap impacte pel coronavirus i que el congrés es mantenia, i van anunciar més mesures sanitàries, com a més neteja i desinfecció i més suport mèdic, a més de panells amb informació en els recintes firals.





NO DONAR-SE LA MÀ





El següent comunicat va arribar el dimarts 4 de febrer, el mateix dia de la primera cancel·lació amb LG, en el qual la GSMA ja va confirmar que hi havia un "impacte mínim" en la celebració del Mobile, malgrat que va remarcar que el saló continuava com estava previst.





Va explicar que anava a implementar mesures preventives addicionals contra el brot mundial, com un protocol de canvi de micròfons per als conferenciants i suggerir als assistents abstenir-se de saludar-se encaixant-se la mà.





Una altra bateria de mesures va arribar el dijous 6 de febrer, amb un telèfon d'atenció mèdica durant 24 hores, un dia abans de l'anul·lació d'Ericsson, que tenia més de 6.000 metres quadrats expositius en el congrés, decisió que la GSMA va lamentar i va admetre que tindria impacte en el MWC 2020.





Les últimes mesures que va adoptar la GSMA va ser la de prohibir l'entrada als participants del Mobile arribats de la província Hubai (la Xina), amb capital Wuhan; mesurar la temperatura als congressistes; demanar als assistents que haguessin estat a la Xina demostrar que han estat fora del país 14 dies abans de l'esdeveniment, i a la resta certificar que no havien estat en contacte amb ningú infectat pel coronavirus.