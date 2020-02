Casado i Sánchez s'enreden per Veneçuela i Catalunya en la primera sessió de control al Govern

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha retret al líder del PP, Pablo Casado, el "balanç lamentable" de Govern del PP a Catalunya i que, segons ha recalcat, ha portat a "referèndums il·legals" i "polítics presos" . Pel que fa a Veneçuela, Sánchez ha defensat la intervenció d'Ábalos a Barajas entrevistant-se amb la número dos de Maduro, i s'ha referit a Juan Guaidó solament com "líder de l'oposició".





Dit això, li ha demanat que faci una oposició d'Estat i li ha estès la mà al diàleg en aquesta legislatura per parlar de Catalunya, el pacte de Toledo o la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ).









A la primera sessió de control a Govern en el Ple de Congrés d'aquesta legislatura, Sánchez li ha recriminat a més a Casado que segueixi pertinaç amb el seu "estratègia de crispació i confrontació" i li ha demanat que no sigui el "ressò de la ultradreta".





"Feu la vista enrere, parla de la qüestió territorial. Miri el que ha passat durant aquests últims set anys d'administració del PP: dos referèndums il·legals, una declaració unilateral d'independència, polítics presos i altres tants fugits", ha dit, per afegir que el balanç és "lamentable i no ha guanyat ningú".





Prèviament, el president del PP li ha demanat que "respecti l'Estat de Dret" i ha recordat que va prometre guardar i fer complir la Constitució "quan" ret homenatge "al president de la Generalitat, Quim Torra, i vol treure de la presó a Oriol Junqueras "per la porta del darrere" amb una reforma de Codi Penal. a més, li ha dit que està a temps de "no seguir els passos" del "dictador" Nicolás Maduro. "Compleixi la llei i feu-complir, que no és molt demanar en democràcia ", li ha etzibat.