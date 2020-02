El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha alertat aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, del "pitjor" dels feixismes, el de "corbata, toga i uniforme", i l'ha instat a que el seu Govern faci d'"esquerra d'una vegada per totes" i actuï com a "antídot" davant aquesta "gent".





A la primera sessió de control a l'Executiu a la cambra baixa d'aquesta legislatura, Sánchez ha optat per no replicar al diputat republicà després que li llancés aquesta advertència en el seu segon torn de paraula, malgrat que el president encara podia haver intervingut una segona ocasió en el seu diàleg amb Rufián.





La pregunta que havia registrat ERC per aquesta sessió de control tenia per objectiu conèixer quines actuacions té previstes el Govern per frenar l'auge del feixisme a Espanya.









Sánchez s'ha referit a la iniciativa dels socialistes per actualitzar l'actual llei de memòria històrica, que presenta algunes "llacunes", i ha ofert a ERC transaccionar esmenes a aquesta iniciativa perquè aquest treball conjunt redundarà en benefici de l ' "enfortiment de la democràcia espanyola".





BILLY EL NEN





En concret, el president ha assegurat que es faran modificacions en la llei per "acabar amb els reconeixements que injustament la democràcia ha donat a persones vinculades amb el franquisme i que van torturar a éssers humans" a Espanya, en al·lusió a l'expolicia franquista conegut com 'Billy el Nen'.





Però Sánchez també ha recordat com el seu primer Govern va aprovar una declaració per "injuriar" el judici al president de la Generalitat Lluís Companys, afusellat el 1940 pel règim franquista després de ser capturat per la Gestapo a França i traslladat a Espanya.





Precisament aquestes dues reivindicacions han format part de les peticions que, a continuació, ha plantejat Rufián, que ha ofert al seu grup com "guaita" de la reforma de la llei de memòria històrica, que hauria de "anul·lar sentències de tribunals assassins franquistes", com el que va condemnar Companys, i acabar amb el mausoleu de la Vall dels Caiguts, a més de garantir les exhumacions pendents.





TRES FEIXISMES D'AVUI





Però el portaveu republicà també va usar la seva pregunta per alertar Sánchez de tres tipus de feixisme. "Un terriblement perillós", el dels grups neonazis responsables d'assassinats com el del seguidor de la Reial Societat Aitor Zabaleta el 1998; un altre "barroer" com el que representa, en la seva opinió, Vox, "que nega drets i es grava amb els seus fusells en camps de tir".





"I un altre, que és el pitjor de tots, que és el de corbata, toga i uniforme, que empara els altres dos", ha dit Rufián, que ha instat a continuació a Sánchez al fet que "l'esquerra faci d'esquerra d'una vegada per totes, perquè és el millor antídot a aquesta gent".