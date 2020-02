Sanders es perfila com el guanyador de les primàries a New Hampshire amb un estret marge de vot

El precandidat a la Casa Blanca i senador per l'estat de Vermont, Bernie Sanders, es perfila com el guanyador de les primàries demòcrates a New Hampshire, que s'han celebrat aquest dimarts, amb un estret marge davant l'exalcalde de South Bend Pete Buttigieg.





En concret, i amb un 94 per cent escrutat, Sanders ha obtingut el 26 per cent dels suports en els caucus de New Hampshire. Per la seva banda, Buttigieg, que va guanyar les primàries d'Iowa per tan sols 1.500 vots, ha aconseguit fins ara el 24,4 per cent dels sufragis.









"Amb les victòries que hem obtingut, el vot popular a Iowa i la victòria d'aquesta nit aquí, anirem a Nevada, anirem a Caronlina del Sud, guanyarem en aquests estats", ha dit Sanders a New Hampshire.





El senador de Vermont va guanyar el vot popular a Iowa, però té un nombre inferior de delegats en relació amb Buttigieg, 12 davant de 14, que determinen la victòria en els caucus, no pas el vot popular.





Sanders també ha aprofitat per felicitar els seus oponents: "Vull aprofitar l'oportunitat per expressar la meva estima a tots els candidats", ha dit. "No importa qui guanyi, ens unirem i vencerem el president més perillós de la història moderna", ha resolt.





Per la seva banda, en tercera posició es troba la senadora per Minnesota Amy Klobuchar, que ha obtingut el 19,7 per cent dels vots. Després d'ella, la senadora per Massachusetts Elizabeth Warren ha recollit el 19,7 per cent dels suports, segons la cadena CNN.





En cinquè lloc ha quedat l'exvicepresident nord-americà Joe Biden, que partia com el favorit en la cursa per aconseguir la nominació demòcrata i només ha obtingut el 8,4 per cent dels sufragis.





LES SEGÜENTS PRIMÀRIES





Les següents primàries per definir el candidat del Partit Demòcrata a les eleccions nord-americanes, en les quals l'actual president nord-americà, Donald Trump, optarà a la reelecció com a candidat del Partit Republicà, tindran lloc a Nevada i Carolina del Sud el 22 i el 29 de febrer, respectivament.





No obstant això, l'experiència d'anteriors primàries assenyala que el candidat que queda en una de les primeres dues posicions a Iowa és qui acaba aconseguint la nominació presidencial demòcrata.