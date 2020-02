La trobada de Sánchez Costa amb Vox provoca malestar a les files de Societat Civil Catalana

Des que Fernando Sánchez Costa aconseguís la presidència de Societat Civil Catalana, les diferents famílies arrecerades sota el paraigua de l'organització han mantingut una entesa no sempre pacífica a l'hora d'afrontar les aliances amb els partits polítics oposats a l'independentisme.





La recent reunió de Costa amb una delegació de Vox encapçalada pel diputat Ignacio Garriga ha molestat a un sector de SCC. Javier Marín, president del corrent esquerrà Rojos i vicepresident de l'entitat constitucionalista, ha manifestat de forma pública la seva disconformitat amb la trobada.





"Com a membre de la Junta de SCC demano disculpes a tots els afiliats i simpatitzants que s'han sentit molestos per la reunió mantinguda ahir amb Vox", ha afirmat Marín al seu compte de Twitter, abans de tancar que "va ser una iniciativa no acordada en Junta". Així mateix, una font consultada per Catalunyapress ha explicat que després de la cita s'han produït diverses baixes de socis, que podrien augmentar si no es rectifica el posicionament de l'organització.









Fran Jurado, un dels delegats de SCC que van participar en la reunió amb la formació d'Abascal, ha manifestat a Catalunyapress que "el malentés obeeix més aviat a la falta de comunicació interna, en aquesta qüestió concreta, entre els membres de la junta". Jurado reconeix que l'acostament a Vox és un "assumpte complicat" que s'ha discutit diverses vegades en el si de l'entitat, per la qual cosa comprèn el posicionament contrari de Marín.





Fins ara, SCC sempre s'havia mostrat contrària a incloure a Vox en el consens constitucionalista, però davant la imminència d'unes eleccions anticipades a Catalunya s'ha obert una bretxa en l'entitat.





La possibilitat que Partit Popular i Cs acordin una candidatura unitària a la comunitat, o l'eventual tripartit entre socialistes, comuns i republicans després de les pròximes eleccions catalanes, està obligant a reposicionar a tots els actors polítics. No obstant això, el debat en la plataforma constitucionalista segueix latent i no és descartable que es produeixin nous xocs en el futur.