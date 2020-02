​El Grup d’Estudis Polítics proposa una fórmula federal oberta com a pas previ a la independència

El Grup d’Estudis Polítics ha proposat una fórmula federal oberta com a pas previ a la independència de Catalunya. Així mateix, l'entitat ha valorat la recuperació del diàleg trencat entre administracions per la solució del conflicte entre Catalunya y la resta d'Espanya.













Segons afirma el Grup d'Estudis Polítics en un comunicat, "Catalunya és coneguda arreu del món per la seva aportació amb la creació de la institució de 'Pau i Treva' en les relacions entre els pobles per la cerca de solucions pacífiques a tots els conflictes, i s’ha distingit, a més, històricament per la seva política anticorrupció bancària i la creació dels 'consolats'".





"La bandera mil·lenària de Catalunya és de les més antigues del món, com també ho és la llengua catalana i el sentit identitari tantes vegades prohibits i perseguits a les terres catalanes pels partidaris de la supressió de Catalunya com a poble", afirma el think tank.





El Grup d’Estudis Polítics manifesta la seva recomanació de seguir en el diàleg iniciat entre governs en la taula de negociació per "posar les bases inicials d’entesa per despenalitzar, mitjançant una amnistia i la reforma del Codi Penal amb la supressió del delicte de sedició", així com "garantir al poble de Catalunya el seu dret irrenunciable a exercir la lliure determinació del seu futur polític".