Un agent afirma que l'acusat del cas Urbana va preguntar com desfer-se d'un cadàver

Un agent testimoni del judici pel crim de la Guàrdia Urbana a l'Audiència de Barcelona ha explicat que l'acusat Albert López li va preguntar dues setmanes abans de l'assassinat què faria per desfer-se d'un cadàver, i que ell va contestar que ho cremaria dins d'un cotxe: "No tenia cap tipus de lògica el que m'estava preguntant i tampoc li vaig donar més importància".





En preguntar-li el fiscal, Félix Martín, per la conversa que va mantenir amb l'acusat mentre patrullaven junts el 16 d'abril de 2017, el testimoni, membre de la policia barcelonina, ha trencat a plorar en començar a respondre, i el magistrat, Enrique Rovira , li ha ofert parar abans de continuar, i el testimoni ha seguit després de beure aigua.





"Estàvem treballant a la zona de Glòries i, sense més, pregunta: Com em podria desfer d'un cos?", Ha relatat l'agent, que ha explicat que el va sorprendre, però no va demanar el motiu de la pregunta.









Ha explicat que va contestar que faria alguna cosa similar al que apareix en alguns programes de televisió, segons s'ha referit: "Li vaig dir que, si es deixa algun tipus de marques en el cos o alguna cosa per l'estil, l'important és que no es vegi res l'empremta i deixar el més llunyà possible l'accés als bombers perquè el cotxe es vagi calcinant".





Els agents de la Guàrdia Urbana Albert López i Rosa Peral estan acusats de l'assassinat de Pedro R., també membre del cos: el crim va ser la matinada de l'1 al 2 de maig de 2017, es desconeix com va morir i el cos es va trobar dins de un cotxe calcinat al costat de l'embassament de Foix.





En repreguntar-li el fiscal, el testimoni ha detallat que va explicar a López que per desfer d'un cadàver "agafaria el cos, el posaria dins d'un cotxe, li prendria foc, ho deixaria en una zona de difícil accés als bombers perquè no poguessin apagar i el cotxe cremès el màxim possible".





LÓPEZ NO "VA DEBATRE" LA RESPOSTA





També ha explicat davant la sala que, en escoltar la seva resposta, López no li "va debatre" el mètode que havia explicat, i ha insistit que ell no va donar importància a la conversa.





Ha explicat que, en arribar a casa, va explicar a la seva parella el que li havia preguntat l'acusat i que li havia sorprès, encara que ella li va treure importància: "Ja saps com és López", ha assegurat que li va dir ella.