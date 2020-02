Escorcollen les seus d'Ercros a Barcelona i Tarragona

Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dimecres les seus d'Ercros a Barcelona i al polígon petroquímic de Tarragona i han acudit a requerir informació a l'Ajuntament de Vila-seca (Tarragona), en el marc d'una investigació sota secret de sumari.









El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que s'estan practicant unes diligències per ordre de Jutjat d'Instrucció 2 de Tarragona, però no ha donat més informació perquè es tracta d'una causa secreta i el jutjat no facilitarà cap tipus d'informació que s'alci el secret.





Fonts consultades desvinculen aquestes actuacions del sinistre que va tenir lloc el passat mes a la planta de l'empresa química Iqoxe, en el mateix polígon petroquímic, quan es va produir una explosió en un reactor d'etilè que va causar també un incendi i per la qual han mort tres persones i set han quedat ferides, i que està sota investigació.





En un comunicat, Ercros ha defensat que les esferes d'emmagatzematge del seu centre de producció de Vila-seca II, igual que totes les seves instal·lacions, disposen de tots els permisos administratius, autoritzacions ambientals i estudis de seguretat preceptius.





L'empresa assegura que desconeix l'origen de les actuacions judicials en curs, però mostra "el seu convenciment que durant les mateixes, amb les quals està col·laborant plenament, quedarà acreditat que totes les seves instal·lacions compleixen amb la legislació que li és d'aplicació".