Les oposicions "trampa" a la Guàrdia Urbana: ni augmenten la plantilla, ni reverteixen les baixes

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar al desembre de 2019 una macroconvocatòria de places de guàrdia urbà amb l'objectiu de suplir la falta d'agents que el cos arrossega des de fa anys.





No obstant això, el detall de l'oferta pública desmenteix les pretensions deL govern municipal: totes les places promeses el 2020 no arribaran a ser percebudes pel ciutadà, ja que s'esgotaran entre baixes i promoció interna.





Segons la primera proposta del consistori (augmentada lleument aquest mateix mes de febrer), durant aquest mandat havien de crear-se 1.000 noves places de policia municipal a Barcelona. Per aconseguir-ho, s'incrementarien els efectius a un ritme de 260 per any (amb la revisió a l'alça, 282). Però segons ha denunciat el sindicat Csif, aquesta projecció no contempla ni les incidències laborals ni els ascensos en l'escalafó policial.





En el primer dels supòsits, la mobilitat interadministrativa al si de la Urbana --el trasllat d'agents a altres cossos de policia, com Mossos o Policia Nacional- no s'ha contemplat en els càlculs de l'Ajuntament. Així, només en el que portem d'any ja són 10 els treballadors que han sol·licitat el canvi d'uniforme.





A això cal sumar els 85 casos de jubilacions anticipades als 59 anys, possibilitat que va obrir l'anterior Govern espanyol de Rajoy mitjançant un decret llei al juliol de 2019. En total, la suma de jubilacions, trasllats i altres situacions sobrevingudes --com incapacitats o baixes mèdiques-- redueix notablement la pretensió que les 260 places arribin a materialitzar-se de forma real.









LA PROMOCIÓ INTERNA DEBILITA LA CONVOCATÒRIA





Un altre dels aspectes que l'Ajuntament es va cuidar de presentar en públic fa uns mesos va ser la quantitat de places noves reservades a promoció interna. A preguntes Catalunyapress, fonts de Csif no es mostren en contra d'aquest aspecte, però destaca que "són agents que no estaran a peu de carrer, patrullant, sinó que es dedicaran a tasques de planificació i gestió operativa on gran part del treball es realitza a l'oficina".





Del total de 260 places, 100 aniran destinades a caps, 50 a sergents i 25 a subinspectors. De nou, aquests 175 llocs no serviran ni per incrementar la plantilla ni per restituir les baixes, sinó que aprofundiran encara més la manca de personal.





El sindicat de funcionaris ha realitzat la seva pròpia previsió a quatre anys vista. Segons els seus càlculs, dels 1.000 nous efectius promesos tan sols trepitjaran el carrer uns 600, si es té en compte l'onada de jubilacions que pot arribar en els propers exercicis a causa de l'envelliment de la plantilla.





Csif justifica d'aquesta manera que no signés l'oferta pública d'ocupació, com sí van fer els sindicats CCOO i UGT, i reclama una correcció a l'alça de la nova fornada d'agents fins arribar a les 485 places aquest any, inclús ampliant la promoció interna. "En cas contrari, la Guàrdia Urbana seguirà sent una olla a pressió", conclouen fonts sindicals.