UGT Bombers veu negligència en l'accident d'Iqoxe

UGT Bombers ha assegurat aquest dimecres que, a l'espera del resultat de la investigació, la seva impressió és que "la combinació d'una acció negligent de l'empresa" i un abandó de funcions que ha qualificat d'endèmica per part de la Generalitat poden estar en l'origen de l'accident del 14 de gener a la planta d'Iqoxe a la Canonja (Tarragona).









En un comunicat, el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río, ha considerat que l'accident "posa de manifest la incompetència de l'administració en la seva funció preventiva, inspectora, punitiva i coercitiva, i, en definitiva, en la defensa dels interessos i seguretat de la població davant els interessos empresarials", i també ha citat com a exemple l'accident de desembre en una empresa de Montornès de Vallès (Barcelona).





Ha assenyalat que el 14 de gener "va fallar" l'alerta precoç de l'accident perquè, segons el pla d'emergències Plaseqcat, les sirenes han de sonar en cas d'accident químic, definit com un abocament, escapament, incendi o explosió, segons ell.





"El 14 de gener es van donar els quatre supòsits i les sirenes no van sonar", ha apuntat, i ha defensat que cal revisar els protocols i plans d'actuació, i aplicar-los correctament.





També ha apostat per redissenyar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) amb més implicació de tècnics i experts, i menys polítics, i ha criticat que "la imatge que es va donar de quatre polítics demanant la seva quota per sortir davant els mitjans per donar informacions interessades, contradictòries i poc qualificades no va aportar res a la resolució del sinistre".





Ha assegurat, a més, que el sector petroquímic de Tarragona necessita, al menys, dos parcs de Bombers de la Generalitat de referència -en aquesta ciutat i a Reus (Tarragona) - amb recursos i personal suficient, i ha demanat formació i que els bombers vinculats al risc químic siguin "agents de l'autoritat per evitar servilismes i opacitat".