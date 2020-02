'La invasión del pueblo del espíritu', de Juan Pablo Villalobos: una novel·la contra els discursos de l'odi i la identitat

Va ser fa deu anys quan l'escriptor mexicà Juan Pablo Villalobos, establert ja en aquell temps a Barcelona, va enviar la seva primera novel·la a Anagrama i Jorge Herralde se la va publicar. Des de llavors, són sis els títols apareguts aquest segell editorial amb el que ha establert un lligam tan fort que l'ha portat fins i tot a formar part del jurat del premi Anagrama de novel·la. L'últim títol és 'La invasión del pueblo del espíritu' i diu el seu autor que en aquesta ocasió ha volgut canviar de registre humorístic i passar del mecanisme de la burla que va utilitzar en novel·les anteriors a un altre que molt diferent sorgit de la reflexió a la qual l'ha portat a constatar la creixent expansió dels discursos d'odi i no només per part de la ultradreta.





Aquest gir l'ha portat paral·lelament a una altra reflexió, en aquest cas sobre el paper de la nostàlgia de l'expatriat -ell mateix ho és- i sobre quin és el seu lloc. Més encara: ha intentat aprofundir en el concepte d'"identitat" avui tan en voga i tan summament perillós, ja que sempre comporta alguna cosa d'exclusió envers qui es considera que no respon al teòric cànon d'una identitat concreta. "La identitat no és una cosa permanent i immutable, sinó que és canviant i es construeix dia a dia i la nostàlgia per una presumpta identitat perduda que obsessiona a certs col·lectius és el millor aliment dels totalitarismes". I com que el tema és de per si relliscós en aquests mateixos pagaments posa com a exemple el que està passant més lluny, concretament a l'Índia, els polítics, a la recerca d'una hipotètica identitat nacional, pretenen excloure a la comunitat musulmana.





Afegeix: "Em vaig adonar que no podia seguir escrivint com un mexicà, que hi havia moltes coses que havia canviat en mi des que vaig venir a viure a l'altre costat de l'oceà, per aquest motiu hagi optat fins i tot per utilitzar un registre diferent de l'espanyol aplicant-li elements mestissos. L'escriptor ha de ser conscient que a cada nova obra ha d'aportar un nou llenguatge".





Confessa que li agrada "escriure amb un plantejament obert de manera que quan començo un nou text no tinc molt clar a on em portarà; no em plantejo mai una trama a priori perquè la literatura és un fet creatiu que ha de trobar sobre la marxa el seu propi camí". I revela que quan vivia de nen a casa del seu pare va gaudir de la seva biblioteca, que estava especialitzada en temes esotèrics i paranormals, una influència que potser subjau en la seva obra literària.