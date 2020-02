Ada Colau i els comuns planten Zapatero al pregó de Santa Eulàlia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha encapçalat aquest dimecres la visita que la corporació municipal realitza anualment a les monges clarisses del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, en una trobada que se celebra tradicionalment a Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat.













Posteriorment, la comitiva ha visitat l'Hort Petit, per veure el projecte de recuperació de l'hort medieval del monestir, i ha saludat la comunitat de l'antic refetor, on les monges han transmès als edils les seves necessitats.













Del govern municipal han acudit també el tinent de Seguretat, Albert Batlle, i el de Cultura, Joan Subirats, i també ho han fet la líder municipal de JxCat, Elsa Artadi; la de C's, Luz Guilarte; el portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Jordi Corones; el president del PP de Barcelona, Josep Bou; i el de BCN Canvi, Manuel Valls, entre d'altres regidors.





UN PREGÓ DE BARRI AMB L'ALCALDESSA ABSENT





José Luis Rodríguez Zapatero va ser elegit per ser el pregoner de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, d'aquest mes de febrer. El pregó era aquest dimecres 12 de febrer a les 13:30 hores al Born Centre de Cultura i Memòria. De la comitiva municipal s'han despenjat els Comuns, socis al consistori del PSC i també l'alcaldessa, que han decidit ocupar la seva agenda amb altres assumptes.





Els que sí que han assistit és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, el portaveu d'ERC i la líder de JxCat al consistori, Elsa Artadi.

















A més han acompanyat en l'acte, l'expresident de la Generalitat José Montilla i els exalcaldes de Barcelona, Xavier Trias i Jordi Hereu.





A l'acte ha estat molt comentat que l'alcaldessa, Colau, ni cap dels seus regidors de govern participès en l'acte en representació institucional. En un gest que tots interpreten de pur menyspreu al convidat del Pregó, Jose Luis Rodríguez Zapatero.





En el seu discurs l'expresident espanyol feia broma sobre el fet d'haver estat convidat a donar aquest pregó perquè no entenia com ho havien pogut convidar per ser pregoner, tot i que creia que potser era per la seva "afició al Barça". I també ha lamentat "la profunda tristesa que sent pel conflicte català". A més, ha fet una crida al diàleg perquè "és el que ens mereixem tots" i ha demanat que la "societat catalana faci seva" l'aposta pel diàleg.





UN ESURT D'ENCONTRE ENTRE ZAPATERO I PILAR RAHOLA PEL PREGÓ





L'escriptora Pilar Rahola ha estat una de les convidades pel Gremi de Restauració de Barcelona a el pregó de Santa Eulàlia i ha criticat durament el discurs de Zapatero.





Rahola textualment ha dit "Sóc al pregó de Zapatero al Born. Feia temps que no escoltava un discurs tan buit, despullat de sentit polític i forçat. Retòrica insulsa, paternalista i perdonavides".









Segons algun dels assistents, el discurs de Zapatero ha estat "decebedor" i s'esperava "més nivell". Molts dels presents han trobat les paraules de Zapatero paternalistes. En algun moment les paraules de Zapatero sembla ser que han causat incomoditat. Xavier Sardà, al costat de Pilar Rahola, intentava contenir-la.





José Luis Rodríguez Zapatero sembla que no ha fet cap referència a Barcelona, Santa Eulàlia o al Gremi que el convidava. Rahola s'ha acostat a ell després del discurs i li ha etzibat "El teu discurs no ha estat bé. No m'ha agradat. M'ha semblat retòric, buit. Estem en una situació de conflicte. Amb presons i exili. Cal tenir en compte tot aquest sofriment ". La resposta de Zapatero sembla ser que ha estat "Paciència, Pilar, has de entendre. No podia dir més". I Rahola li ha deixat clar: "Jo crec que sí podies dir més".





Zapatero ha insistit a la periodista que "Espanya és un Estat de dret" al que Pilar Rahola li ha contestat "És un Estat de dret buit i tutelat".





ZAPATERO CREU QUE BARCELONA RECUPERARÀ EL LIDERATGE PERDUT





En aquest sentit l'expresident de Govern, Zapatero, ha assegurat que l'arribada del PSOE al Govern aconseguirà que Barcelona i Catalunya recuperin el lideratge després d'una època marcada pels independentistes a la Generalitat i el PP a la Moncloa: "Aquests deu anys perduts els hem de recuperar en quatre. I encara millor si és en menys temps ", en una tasca que assegura que només poden afrontar els socialistes.





Ho ha dit en la jornada 'Les capitalitats de Barcelona', que s'ha celebrat poteriormente al Pregó a la seu de PSC de Barcelona, i en què ha intervingut al costat del líder dels socialistes a Barcelona i primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni , i l'expresident de la Generalitat José Montilla, on han convingut en que l'arribada de l'PSOE a el Govern "obre una nova etapa" per superar els recels cap a la capital catalana.













Montilla ha coincidit que el nou Govern ha arribat amb una nova sensibilitat: "Esperem que bufin temps de canvi i que el monotema que ens ha tingut travats durant vuit anys pugui fer un pas enrere i s'obri una nova etapa", i Collboni ha cridat a reprendre l'autoestima de la ciutat, substituir la malenconia per l'ambició i aprofitar perquè Barcelona assumeixi la capitalitat cultural i científica d'Espanya.





En aquest sentit, Zapatero ha lloat el lideratge tecnològic, universitari i científic de la capital catalana: " Barcelona té autoritat per si mateixa, que no l'hi imposi ningú", i ha assegurat que ni Europa, ni Espanya ni Catalunya poden prescindir de la potència pròpia de la ciutat, que ha assegurat que és una de les capitals més importants del món.