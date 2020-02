JxCat, ERC i comuns defensen els Pressupostos per al 2020

Diputats de JxCat, ERC i els comuns han defensat aquest dimecres al ple de Parlament dels Pressupostos que el Govern i aquest partit han acordat, que s'han començat a debatre a la Cambra per votar les esmenes a la totalitat que han presentat Cs, PSC -Units, la CUP i el PP.









La diputada de JxCat Teresa Pallarès ha posat en valor els Pressupostos i ha reclamat als grups parlamentaris de la CUP i PSC-Units que donin suport els comptes catalans per construir-les juntes: "Mà estesa al diàleg".





Ha afirmat que són els comptes de la responsabilitat i el compromís amb la ciutadania, tot i que ha dit que volen un Pressupost ideal per a un Estat independent per posar tots els recursos al servei de les persones i ha criticat que "els incompliments de l'Estat espanyol produeixen un ofec financer".





Pallarès ha agraït "el sentit d'Estat" del president de la Generalitat, Quim Torra, per haver presentat els comptes i ha reclamat al Parlament fer política i a l'independentisme, unitat.





El republicà Lluís Salvadó ha defensat que aquests són uns comptes compromesos social i mediambientalment i promouen l'economia productiva mentre creixen de forma responsable, i ha avisat que les eleccions catalanes poden esperar, però els serveis públics, no: "No aprovar ara Pressupostos vol dir que no hi haurà pressupostos per al 2020".





Ha lamentat crítiques a la Generalitat per no haver aprovat Pressupostos des 2017, quan hi ha hagut tres anys d'excepcionalitat, segons ell: "S'han dut a terme els episodis de repressió política més importants dels últims 40 anys de l'Europa occidental, s'ha suspès l'autogovern i s'ha empresonat a part important de la Generalitat "i l'altra està a l'estranger, ha dit.





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assenyalat que hi ha hagut una situació de judicialització de la política, excepcionalitat democràtica, pròrroga pressupostària i bloqueig polític, cosa que creu que degrada la salut de la democràcia, i ha demanat davant d'això el diàleg i l'acord: "En aquest context emmarquem els Pressupostos".





"Catalunya necessita uns pressupostos perquè s'han de blindar els serveis públics. Per què els que volen Pressupostos per a l'Estat són incapaços de mullar-se per tirar endavant uns a Catalunya, per què PSC?", ha preguntat, i ha defensat que són uns comptes que busquen, sobretot, revertir les retallades.





CONTRARIS ALS COMPTES





José María Cano (Cs) ha criticat els Pressupostos, que ha exposat el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès: Cano ha dit que, quan Aragonès ha citat el refrany 'Qui parteix i reparteix es queda amb la millor part', pensava que es referia al conegut com a cas del 3%: "Amb qui està governant vostè? Amb l'esquerra més radical? JxCat o l'antiga CDC què és?", li ha preguntat.





La diputada socialista Alícia Romero ha acusat el Govern de no haver volgut dialogar amb el PSC -quan l'exvicepresident empresonat, Oriol Junqueras, crida a el diàleg, ha dit- i ha titllat els comptes de decebedors encara no s'ha tancat en banda a donar-los suport: "o ens accepten algunes esmenes o seguirem amb el vot contrari", ha dit.





Des de la CUP, Maria Sirvent ha lamentat que Aragonès hagi carregat contra la seva formació quan assegura que té propostes, que ha plasmat amb esmenes també al seu articulat: "Creu que ens haguéssim posat en contra d'un Govern que avança cap a l'autodeterminació i respon a les necessitats de la gent?", s'ha preguntat.





El diputat popular Santi Rodríguez ha carregat contra el Pressupost -creu que s'augmenta la despesa però que el Govern segueix gastant malament-, i ha demanat a l'executiu català que "no accepti pop com a animal de companyia" quan el Govern central ofereix ampliar el marge de deute a canvi de pagar el que deu l'IVA de 2017.





REBUTJADES LES ESMENES A LA TOTALITAT





El Parlament ha decidit seguir amb la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2020 després de rebutjar les esmenes a la totalitat presentades per CS, PSC-Units, CUP i PP.





Les esmenes no han prosperat després de registrar 58 vots a favor, 68 en contra i 8 abstencions.





Després de finalitzar el període d'esmenes a l'articulat, el debat final se celebrarà en un ple del 18 de març, data a partir de la qual el president de la Generalitat, Quim Torra, podrà convocar eleccions, tal com va anunciar a finals de gener.