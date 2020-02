Rodrigo Rato obté 12 dies de permís penitenciari

L'Audiència Nacional ha concedit 12 dies de permís de sortida de la presó a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato per bon comportament, segons han informat fonts jurídiques i penitenciàries.













La decisió ha estat adoptada pel Jutjat Central de Vigilància Penitenciària, que ha acordat dos permisos de sis dies per Rato, que compleix condemna a la presó de Soto de Real.





L'exministre i expresident de l'FMI, en segon grau penitenciari, compleix la condemna de quatre anys i mig pel cas de les targetes black.





Des de principis de desembre de 2019, quan portava una mica més d'un any en la presó, Rato ja podia començar a demanar permisos ordinaris en haver complert una quarta part d'aquesta condemna, encara que en paral·lel està a l'espera que es publiqui la sentència per la sortida a bossa de Bankia, un cas en el qual la Fiscalia Anticorrupció va elevar la seva petició inicial per sol·licitar altres vuit anys i mig de presó.





El reglament estableix per als classificats en segon grau o règim ordinari un màxim de 36 dies a l'any, sense poder acumular més de set dies de manera consecutiva. Així, de moment, Rato podrà gaudir de dos permisos de sortida de sis dies cadascun.