Hoffman ja treballa en el Mobile del 2021

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha sostingut que el brot mundial de coronavirus "fa impossible" celebrar el Mobile World Congress (MWC) aquest any a Barcelona i han decidit cancel·lar-lo, després que una trentena d'empreses hagi anunciat que no assistirien al congrés, però ja treballen amb les administracions per al MWC 2021 i els següents.









"La GSMA ha cancel·lat el MWC Barcelona 2020 perquè la preocupació global respecte al brot de coronavirus, viatjar i altres circumstàncies, fan impossible per la GSMA celebrar l'esdeveniment", ha exposat Hoffman en un comunicat aquest dimecres.





Hoffman ha indicat que la GSMA i les administracions implicades continuaran treballant "a l'uníson" i fent-se suport les unes a les altres per a l'edició 2021 del Mobile i les següents.





El conseller delegat de la GSMA ha afegit que les administracions "respecten i entenen" la decisió de cancel·lar el saló internacional, i que des de l'associació estan amb aquells afectats a la Xina i a tot el món pel virus.





L'associació ha pres la decisió de cancel·lar després de la reunió d'aquest dimecres del seu comitè, format per 26 empreses i operadors de la indústria mòbil, entre les quals es troben Telefònica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Verizon, NTT Docomo , AT&T i Turkcell.









Entre les companyies que formen el comitè de la GSMA, es troben Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, NTT Docomo i AT&T, que són algunes de les empreses que havien anunciat que no assistiran al MWC pel coronavirus.





COMPAREIXENÇA CONJUNTA EL DIJOUS





Aquest mateix dimecres hi ha hagut una altra reunió en la qual hi havia les administracions implicades i s'ha decidit comparèixer en roda de premsa conjunta a les 10.30 hores de dijous al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, un dels llocs on s'anava a celebrar el MWC .





En la roda, estarà Hoffman; la delegada de Govern, Teresa Cunillera; representants de la Generalitat; les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Ada Colau i Núria Marín, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.