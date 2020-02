Joaquín Sabina cau de l'escenari durant el seu concert a Madrid amb Serrat

El cantant Joaquín Sabina ha caigut de l'escenari durant el seu concert conjunt amb Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid i ha hagut de ser atès pels serveis d'Emergència, segons han informat testimonis presencials.









El fet ha tingut lloc al voltant de les 21 hores, 30 minuts després de començar el recital. Segons aquestes fonts, mentre presentava la següent cançó i caminava per l'escenari parlant "amb total claredat" s'ha caigut de front, on "ja no hi havia escenari".





Els sanitaris s'han dut el cantant en llitera. Uns minuts més tard, la megafonia ha anunciat que estaven "examinant el cop" que havia rebut el cantant, però que estava conscient i parlava.