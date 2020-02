Teresa Rodríguez no seguirà al capdavant de Podem a Andalusia

La coordinadora general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, no seguirà al caodavant de Podem a Andalusia en haver decidit no presentar candidatura per revalidar el seu lideratge en el partit 'morat' a la III Assemblea Ciutadana que la formació celebrarà el proper mes de maig, segons han confirmat fonts de la direcció del partit.





La líder andalusa se centrarà en posar en marxa 'Adelante Andalucía', marca que ja va registrar al Ministeri de l'Interior el passat mes de desembre.





Teresa Rodríguez fa mesos que treballa per a la construcció d'aquest subjecte polític propi de caràcter andalús, que pretén que segueixi el deixant de la coalició Adelante Andalucía amb la qual va concórrer al costat d'IU en les passades autonòmiques.





La decisió de no seguir al capdavant de Podem Andalusia es va acordar dilluns passat en una reunió celebrada a Madrid a la qual van acudir la pròpia Rodríguez, Pablo Iglesias i el secretari Polític i de Comunicació d'Andalusia, Pablo Pérez Ganfornina, segons ha avançat 'El País'.





Està previst que la pròpia Teresa Rodríguez anunciï oficialment aquesta decisió durant una roda de premsa prevista aquest dijous, després de la reunió que l'executiva de Podem Andalusia ha celebrat aquest dimecres en dependències de Parlament autonòmic per abordar precisament la seva continuïtat o no al capdavant de la formació.









D'aquesta manera, Teresa Rodríguez i el seu equip es centraran en un projecte netament andalús, sumant-se així als grups territorials dels anticapitalistes a Aragó, Castella i Lleó, Madrid i Múrcia, que ja es van registrar com a partit propi abans de les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2019.





Fonts del sector Anticapitalista, que Rodríguez colidera al costat de l'eurodiputat Miguel Urbán, han indicat que continuen amb el seu full de ruta per definir quina serà la seva relació amb Podem a partir d'ara.





En aquest sentit, està previst que a la reunió de la Coordinadora Confederal --el òrgan de direcció d'aquest sector- del proper 16 de febrer facin el pas previ a una possible sortida del partit a nivell estatal, si així es decideix a la conferència que els anticapitalistes celebraran el 28 de març, el cap de setmana després de la tercera Assemblea de Podem.





En una entrevista dilluns passat a La Sexta, el secretari general de Podem i vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, donava per fet la sortida de Podem del sector Anticapitalistes per la "incompatibilitat" dels seus plantejaments polítics amb els de la formació domicili i , en concret, pel seu rebuig a l'entrada en el Govern de coalició amb el PSOE.





"No hi ha per què estar a la força en un partit polític si no estàs d'acord amb la línia política d'aquest partit", ha dit Iglesias, que a més ha considerat "evident" que Teresa Rodríguez vol construir un partit progressista andalusista, cosa que, a Segons la seva opinió, és "legítim". Això sí, a continuació va deixar clar que Podem és una força d'àmbit estatal que seguirà estant en tots els territoris.





La possible sortida de Anticapitalistes, que s'adoptarà en la reunió de la Coordinadora Confederal --el òrgan de direcció d'aquest sector- del proper 16 de febrer, pot ser el pas previ a una possible sortida del partit a nivell estatal, si així es decideix en la Conferència que els anticapitalistes celebraran el 28 de març, el cap de setmana després de la tercera Assemblea de Podem.





Segons expliquen les fonts consultades, els diferents grups territorials de l'organització han mantingut debats al llarg de les últimes setmanes sobre aquest assumpte i, segons els sondejos inicials, la decisió, per "majoria clara", serà la de no presentar ni candidatura a la direcció ni documents en aquesta tercera assemblea, que va convocar el secretari general, Pablo Iglesias, amb un any d'antelació.





Precisament el responsable de Comunicació de Podem Andalusia, el anticapitalista Pablo Pérez Ganfornina, va denunciar el passat dimecres el "tutela", la "ingerència" i la "falta de democràcia" de la direcció estatal, després de publicar que s'estava impulsant des de Madrid una candidatura alternativa a Rodríguez per l'assemblea autonòmica de maig.