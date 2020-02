Pimec xifra en 220 milions les pèrdues per a les pimes per la suspensió del Mobile

Pimec ha xifrat en 220 milions d'euros les pèrdues que les pimes catalanes patiran per la cancel·lació per part de la GSMA del Mobile World Congress (MWC), que es preveia celebrar del 24 al 27 de febrer en els recintes Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona, a causa del brot mundial de coronavirus.





La patronal catalana ha indicat que els sectors econòmics més perjudicats per la cancel·lació del congrés mundial de mòbils són l'hostaleria, la restauració, el comerç, els serveis de mobilitat i les empreses tecnològiques, ha informat en un comunicat aquest dijous.









Pimec també ha transmès el seu suport a la junta del GSMA davant "la difícil i excepcional decisió que ha hagut de prendre davant la preocupació i la por global pel brot de coronavirus".





Ha posat en valor que Catalunya és la comunitat que encapçala les relacions comercials amb la Xina dins el conjunt d'Espanya.





Per això, ha facilitat als seus associats un seguit de recomanacions a seguir davant el coronavirus, i ha reiterat la seva confiança en la gestió d'aquest brot per part de les autoritats sanitàries.