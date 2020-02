L'Hospital El Pilar, primer centre d'Espanya en incorporar NanoScope per al diagnòstic de lesions articulars

El Servei de Traumatologia i Cirurgia ortopèdica de l'Hospital del Pilar - Grup Quirónsalud ha incorporat el sistema NanoScope per al diagnòstic i el tractament de lesions articulars. És el primer centre a Espanya que compta amb aquesta tecnologia mínimament invasiva.





“El NanoScope ofereix una molt bona visió interna de forma molt ràpida i poc invasiva que permet als cirurgians prendre les decisions mèdiques més adequades: si és necessària una cirurgia major o si amb un tractament menor podem solucionar la lesió” explica el Dr. Óscar Ares, cirurgià especialista en Traumatologia de l'Hospital del Pilar.





Es tracta d'un sistema de artroscòpia 'tot en un' ja que el dispositiu, a diferència dels sistemes de artroscòpia tradicionals, incorpora llum amb tecnologia LED i la càmera al capçal. L'òptica fa 1,9 mm de diàmetre, com la mina d'un bolígraf i pot incorporar una cànula que permet realitzar injeccions de fluid guiades directament sobre la lesió. El capçal va connectat a una consola en la qual el cirurgià pot visualitzar les imatges a gran resolució durant la intervenció.













Indicacions del NanoScope





“Aquest sistema està indicat especialment per al diagnòstic de lesions en el cartílag de les articulacions i per tractar algunes d'aquestes lesions si són petites. Ens permet tallar adherències, netejar trossos de cartílag flotant ... També és molt útil en el diagnòstic de la condromalàcia”.





El primer pacient a ser intervingut amb el NanoScopea l’Hospital El Pilar és un home jove que referia dolor intens a l'espatlla al realitzar activitat esportiva. “Volíem descartar un trencament dels tendons del manegot dels rotatoris a l'espatlla però ens trobem un problema a l'hora de realitzar el diagnòstic", explica el Dr. Ares.





A causa de intervencions de fractures anteriors, el pacient tenia dues plaques de metall, una a l’húmer i una altra a la clavícula així que els resultats de la Ressonància magnètica no eren concloents ja que la presència de metall distorsiona la imatge de la ressonància.





“Així que vam decidir fer-li una artroscòpia amb el sistema NanoScope per realitzar el diagnòstic. En un breu espai de temps vam poder comprovar que no existia el trencament dels tendons del manegot dels rotatoris. No obstant això, es va observar la presència d'adherències de teixit degudes a la producció excessiva de col·lagen com a resposta de l'organisme a la placa que presentava el pacient en l'húmer”.





"Al tractar-se d'una lesió menor vam poder intervenir directament amb el NanoScope i es va descartar una cirurgia que hagués estat indicada si s'hagués confirmat el trencament del manegot”, conclou Ares.





“En definitiva” segueix el Dr. Ares “la incorporació d'aquesta tecnologia en el nostre centre ens permetrà resposta a pacients amb lesions articulars que presenten dolor que els disminueix la mobilitat i la qualitat de vida però que presenten dificultats en el diagnòstic”.