Forn i Bassa també podran sortir de la presó entre setmana

L'exconseller Joaquim Forn podrà sortir de la presó de Lledoners (Barcelona) per anar a treballar, i l'exconsellera Dolors Bassa també podrà sortir de centre penitenciari de Puig de les Basses (Girona) entre setmana per tenir cura d'un familiar, en aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari.









Segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció de la Víctima de la Generalitat, la junta de tractament dels respectius centres penitenciaris ha acordat aplicar-los el precepte esmentat, que permet flexibilitzar el règim a la presó, tot i que manté la classificació de segon grau, l'ordinari.





Precisament aquest dijous, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pogut sortir de la presó de Lledoners passades les 8.00 hores per anar a treballar a la seva empresa situada a Sentmenat (Barcelona), i a la tarda farà voluntariat.





Forn, condemnat pel Tribunal Suprem (TS) a 10 anys i mig de presó per sedició pel procés sobiranista, podrà sortir 12 hores i mitja diàries de dilluns a divendres per a treballar.





Bassa, condemnada a 12 anys per sedició i malversació per la mateixa causa, podrà sortir de presó tres dies entre setmana durant vuit hores diàries per a cuidar a un familiar d'edat avançada.





La decisió és aplicable immediata però s'ha de comunicar al jutjat de vigilància penitenciària que, després de consultar el posicionament de la Fiscalia, pot ratificar o anul·lar l'aplicació del 100.2, i en última instància es pot recórrer a l'Audiència Provincial.





Amb Forn i Bassa, ja hi ha cinc dels nou presos de l'1-O als quals les respectives juntes de tractament els han aplicat l'article 100.2: també han accedit a la flexibilització el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; l'expresident de la ANC i exdiputat de JxCat, Jordi Sànchez, i l'expresidenta del Parlament i de la ANC, Carme Forcadell.