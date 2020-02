Estrasburg avala les 'devolucions en calent' a la tanca de Melilla

La Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha avalat aquest dijous les devolucions sumàries de migrants a la frontera de Melilla i considera que són legals i no contràries als drets humans.









La decisió dels 17 magistrats que conformen la Gran Sala del Tribunal d'Estrasburg s'ha conegut aquest dijous en una vista pública. El pronunciament de la gran sala del TEDH és oposada a la sentència emesa aquest mateix tribunal a l'octubre de 2017, quan va condemnar a Espanya per tornar al Marroc a dues migrants que van saltar la tanca de Melilla el 13 d'agost de al 2014.





Les conegudes com 'devolucions en calent' van ser regularitzades al 2015 pel Govern de Mariano Rajoy a través de la figura del 'rebuig frontera', que va ser inclosa en una disposició de la Llei de Seguretat Ciutadana. El PSOE, en arribar a la Moncloa, va continuar realitzant aquest tipus de devolucions de migrants al Marroc, al·legant que es fa "en compliment de la legislació vigent".





No obstant això, el tribunal europeu en l'any 2017 va condemnar Espanya per expulsar de forma immediata un ciutadà de Mali i un altre de Costa d'Ivori (ND i NT) al Marroc, després enfilar-se a la tanca de Melilla el 13 d'agost de 2014 .





El tribunal va considerar llavors que es va produir una expulsió col·lectiva contrària a la Convenció Europea dels Drets Humans. Per això, va condemnar a l'Estat a indemnitzar amb 5.000 euros a cada demandant, representats per dos advocats col·laboradors de el Centre Europeu pels Drets Constitucionals i Humans (ECCHR), Gonzalo Boyé i Carsten Gericke.





Però aquesta condemna del TEDH va ser recorreguda pel Govern de Mariano Rajoy, el argumentari va consistir en parlar de 'rebutjos en frontera' perquè els migrants que salten la tanca hispanomarroquina no trepitgen sòl espanyol fins que no sobrepassin els agents dels cossos i forces de Seguretat de l'Estat que la custodien.





A la seva arribada a Govern el 2018, el PSOE va decidir mantenir el recurs interposat per l'anterior Executiu de PP, tot i que els socialistes es van comprometre a paralitzar les devolucions sumàries.





És més, el 2015 els socialistes van presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra la llei de Seguretat Ciutadana -coneguda com a Llei Mordassa-, a l'igual que van fer altres grups de l'oposició. El Tribunal de Garanties encara no s'ha pronunciat al respecte.





Entre els preceptes de la llei impugnats pel PSOE està la disposició final primera que estableix el següent: "Els estrangers que siguin detectats en la línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta o Melilla mentre intenten superar els elements de contenció fronterers per creuar irregularment la frontera podran ser rebutjats per tal d'impedir la seva entrada il·legal a Espanya".





Malgrat aquesta postura inicial dels socialistes, el PSOE, en arribar a el Govern el 2018, va defensar la necessitat d'esperar al pronunciament definitiu del Tribunal Europeu de Drets Humans abans de suprimir aquesta pràctica que, a més, el Ministeri de l'Interior amb Fernando ha admès haver realitzat amb Fernando Grande-Marlaska a el front, al·legant que es feien "en compliment a la legislació vigent".