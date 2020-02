Polèmica sobre la manera de comptar les víctimes del coronavirus Covid-19 a la Xina

El fort augment de dijous dels casos de coronavirus reportats aquest dijous des de l'epicentre del brot a la Xina s'ha degut majoritàriament als més de 13.000 casos anteriors que es van agregar a la comptabilitat.













Així ho ha explicat en roda de premsa a Ginebra el cap d'operacions d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut, Mike Ryan.





El nombre de casos confirmats a la Xina es va elevar a 59.804 després que es canviessin les regles de diagnòstic per a la província més afectada, Hubei, de manera que es permetin els resultats dels exàmens pulmonars com a base per confirmar les infeccions, en lloc de les proves de laboratori que s'utilitzen en la resta de la Xina i a l'estranger.





"No estem tractant amb un pic de nous 14.000 casos en un dia", puntualitza el cap d'operacions d'emergència de l'OMS.





Les proves massives realitzades a persones a la Xina, Hong Kong i Singapur no han revelat un gran nombre d'infeccions ocultes addicionals més enllà de les xifres comunicades, ha afegit Ryan. "Això podria donar una indicació que l'iceberg pot no ser tan gran", ha apuntat.