Així serà la nova Via Laietana de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dijous que en els propers dies llançarà la licitació de la proposta definitiva de la reurbanització de Via Laietana, que preveu que el carrer tingui un únic carril de baixada per vehicle privat, un carril bus a cada costat, un carril bici segregat de pujada, i voreres de 4,15 metres.









Així ho ha anunciat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor del Districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en roda de premsa aquest dijous, en què han explicat que la proposta ja ha estat presentada al veïnat, als comerciants i a entitats de l'entorn.





La proposta definitiva preveu la transformació de tota la via: les voreres creixeran dels 2,5 metres actuals als 4,15 al llarg de tot el traçat, i en la calçada hi haurà un carril de baixada per a busos i taxis, un altre - també de baixada- limitat a 30 km/h per a vehicles privats, i un carril de pujada per on circularan els busos i taxis i residents.





A més, els ciclistes disposaran d'un carril bici segregat de pujada situat a la banda de carril bus, i de baixada circularan per la via ciclable que és el carril limitat a 30 km/h, per garantir la seguretat.





Des del consistori defensen que l'opció de situar les bicis a l'espai central de la calçada permet que el seu recorregut no sigui interromput pels busos i els taxis, i "fa més segura la pujada i la baixada dels usuaris del transport públic i facilita la càrrega i descàrrega dels vehicles de servei".





Janet Sanz ha defensat que Via Laietana "deixarà de ser un carrer angoixant i estressant, i passarà a ser un espai on el transport públic serà prioritari i el vianant també" i, en aquest sentit, ha reiterat que l'objectiu del govern municipal continua sent el de reduir el nombre de cotxes que circulen per la ciutat.





Per la seva banda, Rabassa ha apostat per concebre carrer de manera transversal i no unidireccional: "La voluntat és trencar la barrera entre barris. Tenir una Via Laietana a escala de ciutat i no un obstacle per a passar-la cada dia", ha expressat.





Una altra de les novetats destacades és la creació de nous espais verds al voltant de les places i els principals encreuaments i punts d'enllaç de la Via Laietana: en concret, la cruïlla amb el carrer Jonqueres i les places d'Antoni Maura, de l'Àngel i d'Antonio López s'ampliaran per crear espais amb arbres, i els carrers Jonqueres, Àngel J.Baixeras i de la Fusteria es pacificaran.





El projecte també preveu la renovació i millora de les xarxes i els serveis urbans que hi ha al subsòl, com infraestructures que concentren instal·lacions d'aigua, llum, comunicacions i enllumenat, entre d'altres.





CALENDARI I PRESSUPOST





Amb la proposta ja definida, el proper pas és licitar la redacció dels projectes d'urbanització i de renovació d'infraestructures aquest febrer, i l'objectiu és tenir-los acabats per poder iniciar les obres l'últim trimestre de 2021 i acabar-les a mitjans de 2023; el pressupost que es destinarà serà d'uns 34 milions d'euros.





Per a definir el projecte a executar s'han tingut en compte les conclusions del procés de participació fet a través del web decidim.barcelona i les diverses reunions, activitats i tallers que s'han organitzat, així com les dades de mobilitat de la via.