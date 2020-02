Macrooperació amb 200 agents al centre de Barcelona contra lladres reincidents

Uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han desplegat per la zona de la plaça Catalunya en una operació per prevenir delictes a la via pública i detectar reincidents.









El dispositiu està dirigit principalment a prevenir furts, robatoris i la venda de droga al carrer, i localitzar possibles delinqüents reincidents.





En l'operació també participa la Guàrdia Urbana davant de possibles infraccions administratives, així com la Policia Nacional per si es detecten infraccions de la Llei d'Estrangeria.