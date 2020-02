L'Open Arms arriba a Barcelona per ser reparat o substituït

El vaixell de rescat Open Arms ha arribat la matinada d'aquest divendres al Port de Barcelona després de desembarcar a 382 migrants en un port italià i emprendre un viatge de tornada amb la intenció de comprovar els danys que té l'embarcació, i serà portat a un varador per estudiar si procedeix a la seva reparació, adaptació o substitució.





El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, va informar dilluns que el vaixell aniria a Barcelona després d'haver estat sotmès a "una molt exigent i exhaustiva inspecció" de 12 hores a Itàlia.









El vaixell estarà en varador el temps necessari perquè l'equip tècnic faci diagnòstic dels seus danys i es prenguin les mesures necessàries, va explicar Open Arms, així com alertar: "El seu cor s'apaga".





Al gener l'ONG de Badalona (Barcelona) va iniciar una campanya apel·lant a la col·laboració ciutadana per reparar el motor del vaixell, de gairebé mig segle de vida, amb l'objectiu de recaptar 600.000 euros, i fins aquest divendres ha aconseguit uns 425.000.





"Les reparacions de l''Open Arms' són cada vegada més freqüents i costoses. I les condicions en què es troba el vaixell avui, no li permeten seguir navegant amb seguretat. No podem abaixar la guàrdia a la Mediterrània. No podem deixar-los a la deriva. necessitem reemplaçar l'Open Arms per un vaixell nou. Ara més que mai et necessitem", explica en la seva campanya.