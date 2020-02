El Mirandés cau per la mínima davant la Reial (2-1)

El Mirandés va sortir amb molta vida de Sant Sebastià després de caure en el primer assalt de semifinals per la mínima (2-1) i jugarà a Anduva amb moltes opcions de lluitar per la seva primera final de Copa, mentre que els donostiarres van desaprofitar l'oportunitat de deixar l'eliminatòria vista per a sentència.





El quadre 'rojillo', en semifinals per segona vegada en la seva història, va donar la cara a Donosti i ho va fer amb una versió de molta feina, molta valentia i molt atreviment. Als pupils de Andoni Iraola no els va impressionar ni l'escenari, ni el rival, ni la pressió que els va afegir la història.





I això que la pel·lícula no va començar de la millor manera possible per als castellanolleonesos. Als set minuts, un discret penal de Odei sobre Portu va ser decretat com a pena màxima per Gil Manzano i el VAR no va haver interferir davant la decisió del col·legiat. Oyarzabal va llançar des dels onze metres i va demostrar la seva enorme fiabilitat. Set penals i set gols.





Font: CD Mirandés





El 1-0 no va intimidar als burgalesos, tot el contrari, els que van apostar pel contraatac i la velocitat de les seves bandes per inquietar els de Imanol Alguacil. La Reial va estar lluny del seu millor nivell, però la diferència de categoria ja va ser un plus que es va notar des del començament. No obstant això, el Mirandés no va clavar el genoll i mai es va donar per vençut.





Els 'rojillos' es van estirar en un xut d'Álvaro Rey amb més perill de què s'imaginava Remiro i poc després va arribar el gol de l'empat després d'un robatori sensacional de Malsa. La Peloto va caure en peus de Mattheus i la resta va ser el de sempre. Retall i tret ensopegat que no va poder aturar el porter donostiarra.





El gol va ser el sisè de Mattheus a la Copa, qui té un idil·li especial amb el torneig del 'K.O.', Després de complicar la vida a Le Normand, i sorprendre al vell Anoeta amb un excel·lent recurs per definir al cor de l'àrea. El gol va fer esclatar al miler de seguidors del Mirandés que van viatjar fins a Euskadi.





Abans, però, del descans, la Reial Societat va trobar excessiu premi en una jugada personal de Martin Ødegaard. El noruec va afusellar Llimones, el seu rebuig no va ser aprofitat per Portu, però un segon rebuig va tornar a les botes del jugador cedit pel Reial Madrid, que aquesta vegada no va perdonar per col·locar el 2-1.





Tot feia indicar que la segona part serviria als 'txuri urdines' per ampliar la renda i deixar l'eliminatòria molt encarrilada, però tot el contrari. Els de Iraola es van rearmar defensivament i van aguantar a la perfecció. Això sí, els de casa van gaudir de fins a dues clares ocasions per mediació de Portu i Isak, el suec es va anar de buit per primera vegada en els últims set partits.





Antonio Sánchez també va provar fortuna amb un xut des de la llunyania, però tampoc va batre a Remiro. El partit va acabar amb el resultat a la mitja part i amb la sensació que el Mirandés tindrà moltes opcions de jugar la primera final de la seva història el proper 4 de març.