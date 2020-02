L'Audiència Nacional investiga deu anys de gestió d'Ángel María Villar al capdavant de la RFEF

La investigació de l'Audiència Nacional sobre la gestió d'Ángel María Villar al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) posa ara la lupa sobre els pagaments fets als àrbitres de Primera i Segona divisió entre els anys 2009 i 2017.





El jutge instructor del cas Soule, en una provisió de 7 de febrer, requereix a la RFEF que aporti diferents documents perquè els dos pèrits de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) -que depèn del Ministeri d'Hisenda- puguin realitzar l'informe que mesos enrere va reclamar la Fiscalia.





El jutge Santiago Pedraz vol determinar si la RFEF va destinar els fons rebuts de LaLiga als fins previstos durant gairebé una dècada en l'època de Villar com a president.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional va dirigir la investigació després que s'haguessin detectat divergències entre el destí al·legat per la Federació i la informació que va oferir la patronal del futbol.





Entre l'abundant documentació hi ha documents relacionats amb l'abonament de drets d'arbitratge i dietes de desplaçament per als àrbitres entre 2008 i 2018. LaLiga va abonar més de 15.340.000 d'euros a la RFEF pels serveis arbitrals només en la temporada passada.





El magistrat vol que els pèrits de la IGAE disposin de tots els imports realitzats per la patronal a la Federació i les fetes per aquesta entitat a Comitè Tècnic d'Àrbitres durant el període d'investigació. Han de detallar quantia, l'exercici, la data de pagament, el compte o subcompte en què es va registrar la despesa i el número d'assentament comptable, com assenyala 'El Independente'.





TOTES LES QUANTITATS AL DETALL





La RFEF ha d'aportar també extractes bancaris, talons o qualsevol document justificatiu d'aquests pagaments. En el cas que "no sigui possible identificar inequívocament" els abonaments perquè es puguin descompondre les quantitats afegides dels extractes bancaris, hauran de desglossar.





El magistrat també reclama factures i documentació sobre els pagaments realitzats i que expliqui si els fons abonats per la Federació a Comitè d'Àrbitres es van poder fer a través de compensacions comptables de saldos a favor de la RFEF davant dels clubs o del pagament directe a la Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), la Seguretat Social, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o per deutes eventuals que els clubs puguin tenir amb aquests organismes i no mitjançant una sortida efectiva de diners.





La sol·licitud també inclou una "relació nominal d'àrbitres i assistents de Primera i Segona, de quart àrbitre de Primera divisió i delegats de les temporades 2008-2018", els documents oficials de la RFEF sobre els drets d'arbitratge i les dietes de desplaçament per aquests de les dues principals categories, la manera de justificació i els imports.





L'anàlisi de tota aquesta gran quantitat de documentació requerida es plasmarà en l'informe pericial que determinarà si Ángel María Villar i el seu vicepresident econòmic -Juan Padrón- van cometre o no irregularitats en la gestió de la RFEF.





Els dos van ser detinguts en l'estiu de 2017 en el marc de l'Operació Soule i formen part de les persones investigades en aquest procediment.





El jutge reclama a la Federació que lliuri els pressupostos i la seva liquidació dels exercicis del 2009 a 2017 "amb el grau més gran de detall disponible", així com els comptes anuals, els informes d'auditoria i els llibres d'actes de les reunions de l'assemblea general, la comissió delegada, la junta directiva i la comissió de presidents autonòmiques de l'esmentat període, entre altres documents, detalla 'La Información'.