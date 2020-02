Les persones amb depressió a Espanya tenen el doble de possibilitats de morir

La depressió a Espanya està associada a un major risc de mortalitat general, segons asseguren investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i del CIBERSAM. Segons els seus resultats, el risc dels homes joves i de mitjana edat és 6 vegades més gran.





Diferents estudis internacionals han demostrat que patir depressió està associat amb viure menys anys, no només a causa de causes específiques de mort com el suïcidi sinó també a una major mortalitat general. No obstant això, cap estudi fins ara havia analitzat això mateix en població adulta espanyola.





Aquest treball liderat pel doctor Jose Luis Ayuso Mateos, en col·laboració amb el grup del doctor Josep Maria Haro i l'investigador mexicà Guilherme Borges, confirma aquests resultats a Espanya i a més troba que el grup més vulnerable de mortalitat associada a la depressió són els homes adults amb edats compreses entre 18 i 64 anys.









"L'estudi ens va permetre calcular que les persones que pateixen depressió a Espanya tenen un 50 per cent més de risc de morir en els següents sis anys. No obstant això, per al grup d'homes amb edats entre els 18 i els 64 aquest risc es va multiplicar per sis. Aquest resultat és sorprenent ja que la depressió és un trastorn que és més freqüent en dones i en persones grans", asseguren els autors.





Segons el treball, publicat a la revista 'Journal of Afective Disorders', els homes joves i adults podrien ser els més afectats pel que fa a la mortalitat associada a la depressió. "Les possibles raons d'aquest resultat inclouen des hàbits de vida menys saludables en els homes amb depressió o menys recerca d'ajuda professional", apunten. Finalment, els investigadors puntualitzen que aquestes possibles explicacions han de ser acuradament analitzades en futurs estudis.