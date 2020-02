McClatchy, propietari d'una trentena de diaris als EUA, es declara en fallida

McClatchy, una de les majors empreses editores de diaris als Estats Units, amb prop d'una trentena de capçaleres en propietat, ha comunicat la seva entrada voluntària en concurs de creditors, després acollir-se a la protecció especial que ofereix el capítol 11 de la llei de fallides de país nord-americà.





La companyia és propietària d'alguns diaris locals però amb reconeixement, com el 'Miami Herald' o 'The Sacramento Bee'.





Sota la protecció especial del capítol 11, McClatchy seguirà "operant amb normalitat" a mesura que busqui l'aprovació d'un pla de reestructuració amb els seus creditors i bonistes.





La firma ha obtingut una línia de finançament de 50 milions de dòlars (46,1 milions d'euros) el que, juntament amb el flux d'efectiu habitual de la venda de diaris, "proporciona una àmplia liquiditat" per funcionar amb normalitat i complir els seus compromisos amb totes les parts interessades.









"McClatchy segueix sent una companyia operativament sòlida amb un compromís durador amb el periodisme independent", ha assegurat el president del consell de la companyia, Kevin McClatchy, la família ha estat propietària del negoci des de fa 163 anys.





"Aquesta reestructuració és necessària i és un pas endavant positiu per al negoci. El consell d'administració ha fet grans esforços per assegurar-se que la companyia és capaç d'operar amb normalitat a través d'aquest procés", ha agregat.





La companyia ha destacat que en els últims tres anys ha realitzat "progressos significatius" en la transformació digital del seu negoci. El creixement de les subscripcions digitals als seus diaris ha crescut prop d'un 50% anual durant els últims exercicis, fins a situar en els 200.000 subscriptors digitals de pagament en què va tancar 2019.





Així mateix, en els últims tres exercicis l'empresa ha reduït les seves despeses operatives en 187 milions de dòlars (172 milions d'euros) com a part dels seus esforços per "estabilitzar" el flux de caixa davant "els vents en contra que han reduït els ingressos publicitaris dels diaris".





Malgrat el moment de bonança d'algunes capçaleres als Estats Units amb els seus murs de pagament, com és el cas de 'The New York Times', 'The Washington Post' o 'The Wall Street Journal', durant l'any passat es van produir milers de acomiadaments en mitjans digitals i impresos de país nord-americà.





Verizon Mitjana, que edita 'HuffPost', 'Engadget' o 'Techcrunch' acomiadar a gairebé un miler de persones l'any passat, mentre que Gannet, la major empresa editora de diaris als EUA, va acomiadar a més de 600 treballadors. De la seva banda, Vice va reduir la seva plantilla en més de 250 persones, Gatehouse, en 243 empleats, i BuzzFeed va posar a prop de 200 treballadors.