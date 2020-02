Sabina continua a l'UCI a l'espera d'un nou informe mèdic

L'artista Joaquín Sabina continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Ruber Internacional de Madrid, després d'haver estat operat aquest dijous a causa d'un "hematoma intracranial", segons el comunicat emès pel centre.





Tal com ha assenyalat aquest divendres el mànager de Sabina, José Navarro 'Berry', "està tot normal" i l'artista serà avaluat durant el matí d'aquest divendres, quan està previst que l'equip mèdic emeti un nou part sobre el seu estat de salut.





El mànager de Sabina, que va romandre a l'hospital fins a les 22.00 hores d'aquest dijous, ha assenyalat que fins al moment en què va abandonar el centre mèdic no hi va haver "novetats".





Tal com ha assenyalat Berry, que encara no ha tingut ocasió de parlar amb Sabina, es tracta d'un tipus d'operació que requereix entre 24 i 48 hores per veure si ha "tingut l'efecte".









Segons l'informe mèdic emès aquest dijous, Sabina va ingressar en aquest hospital el dimecres 13 de febrer "després d'haver patit una caiguda accidental" i després de l'operació realitzada es trobava "estable".





El cantant presentava "traumatisme de espatlla esquerra, toràcic i craeoencefálico" i va ser intervingut quirúrgicament per "realització d'evacuació d'hematoma intracranial en hemisferi dret".





Sabina va ingressar dimecres passat en aquest centre hospitalari mentre oferia un concert al WiZink Center de Madrid, en què va patir una caiguda "fortuïta" quan es trobava sobre l'escenari, segons l'organització.





El contratemps va tenir lloc al voltant de les 21.00 hores, 30 minuts després de començar el concert, quan Sabina estava sobre l'escenari pronunciant unes paraules per presentar la mítica cançó de 'Mediterráneo'.





En aquest moment, va ensopegar i va caure a la fossa per la qual cosa es va donar un fort cop a l'precipitar-se a la zona que separa l'escenari del públic. Immediatament va ser atès pel personal mèdic de l'recinte. Sabina es queixava d'un fort dolor a l'espatlla pel que va ser traslladat fins a un centre hospitalari de Madrid.