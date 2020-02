La facturació de les figures estrella de TV3 al descobert

L'abús de la producció externa és una de les queixes constants sobre la gestió de TV3, encara més quan la televisió pública compta amb una enorme plantilla de professionals. Però no només es tracta de l'externalització dels continguts, sinó del cost que suposa aquesta forma de producció.





Segons dades de 'El Triangle', la productora Sticaki, presidida pel periodista Ramón Pellicer, factura 132.669,96 euros anuals a la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA) des de fa quatre anys. Això, el concepte pel qual cobra aquesta quantitat sí que ha anat variant amb el pas dels anys.





El 2016, la productora de Pellicer va facturar per "Serveis de professional per la presentació/locutació d'un programa. Serveis de direcció, edició dels TN Migdia i TN Vespre Cap de Setmana". Aquest 2020 s’ha eliminat la paraula "direcció" de la descripció de les tasques de Ramon Pellicer, però la quantitat no s’ha modificat.









A més, els anys 2015 i 2016 va ingressar uns 270.000 euros per produir el programa 'La gent normal', que no va presentar ell en aquest cas, sinó Agnès Marquès. Sí que va copresentar 'La Marató' de 2016 juntament amb Helena García Melero; per aquesta col·laboració va guanyar 2.500 euros.





LES COL·LABORACIONS DE BASSAS I CUNÍ





Altres estrelles del periodisme català també han fet l'agost a través de col·laboracions puntuals amb diferents programes de TV3. Antoni Bassas va cobrar 13.500 euros per dotze mesos de col·laboracions puntuals al programa 'Tot es mou'.





Josep Cuní, que també col·labora a l'espai vespertí de la televisió pública, va percebre 4.500 euros per un contracte de quatre mesos l'any passat. La CCMA contracta sovint la seva productora, Broadcaster Audiovisual Services, que va embutxacar-se 600.000 euros pel programa 'Katalonski'.