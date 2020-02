Unes 3.000 persones i 500 tractors amb representació de 125 pobles, segons els organitzadors --1.500 persones i 420 tractors, segons la policia Local--, han participat aquest divendres a Lleida en una manifestació en defensa dels preus justos de la fruita d'os.





La concentració ha començat amb una concentració en què han participat polítics de totes les formacions i de totes les administracions, entre ells els diputats al Congrés Laura Borràs (JxCat) i Xavier Eritja (ERC); diputats al Parlament com Marc Solsona (JxCat), l'alcalde de Lleida, el republicà Miquel Pueyo, i regidors al consistori de PSC, PP i Ciutadans, a més del subdelegat de Govern, el socialista José Crespín, i el president de la Diputació, Joan Talarn (ERC).









Cinc columnes de tractors han entrat des de la N-240, la N-230, la LP9221, la C-12 i la N-240 i els agricultors s'han concentrat a la plaça Sant Joan de Lleida, des d'on han iniciat una manifestació a la plaça Agelet i Garriga, en direcció a al barri de Cappont.





La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que ha assistit a la concentració, ha avançat que la Conselleria d'Agricultura està ultimant una línia de crèdits tous perquè els productors de fruita catalans puguin disposar de liquiditat.





Així mateix, ha afegit que "no és just i no té cap sentit que una persona que treballa la terra, que ho fa amb amor perquè és la seva feina, coure o percebi un preu inferior a què li suposa produir aquest producte".