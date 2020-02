Telefónica desenvolupa una nova forma de veure espectacles en temps real amb realitat virtual i 5G

Telefónica ha realitzat a manera de pilot una transmissió en directe a 360º de el partit Barça-València Basket de la Copa del Rei de l'ACB per mitjà de 5G, fet que suposa una nova forma immersiva de veure espectacles en temps real a través de la realitat virtual sense estar físicament al recinte on se celebra l'esdeveniment.









Aquesta iniciativa s'emmarca en el conjunt d'accions de Movistar com a patrocinador principal de la Copa del Rei de Bàsquet -Màlaga, del 13 al 16 de febrer- de la qual realitzarà la cobertura televisiva de l'esdeveniment en exclusiva a través de#Vamos (dial 8 ).





El públic, ubicat als voltants del Palau d'esports José Mª Martin Carpena, Martin Carpena, ha pogut seguir el partit amb unes ulleres de realitat virtual HTC VIU Independent i Oculus QUEST amb una aplicació desenvolupada per l'empresa malaguenya VREstudio i Linos Soluciones Informáticas gràcies a la transmissió realitzada via 5G de les imatges captades per tres càmeres 360º situades al palau d'esports Martín Carpena, una sobre la cistella, una altra a la zona d'àrbitres i una tercera sota la cistella per cobrir tots els angles.





L'ample de banda i la capacitat de transmissió de paquets de dades a gran velocitat que ofereix la tecnologia 5G, en aquest cas fins a 60 Mb/s de vídeo de pujada, han fet possible aquesta experiència immersiva de veure el partit amb realitat virtual en directe i 360º com si s'estigués al pavelló Martín Carpena.





La iniciativa s'emmarca en el projecte Ciutats Tecnològiques 5G, ja en marxa per Telefónica el 2018 per convertir a Màlaga, Talavera de la Reina, Alcobendas, Segòvia i Barcelona en escenaris reals de 5G on realitzar en paral·lel tant el desplegament tecnològic com els casos de ús que permetin posar en valor les capacitats de la nova generació de telefonia mòbil. S'ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Màlaga, gestor del pavelló esportiu.





Telefónica ha realitzat aquesta experiència i ha utilitzat la tecnologia puntera de realitat virtual i 360º de l'empresa malaguenya VREstudio i Linos Soluciones Informáticas, situades al Polo de continguts digitals de Màlaga, en línia amb l'objectiu de potenciar les empreses i startups locals en els projectes de Ciutats Tecnològiques 5G.