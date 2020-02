Gener de 2020 ha estat el més càlid des de 1880

El mes de gener de 2020 ha estat el més càlid a la Terra, tant en la superfície terrestre com en els oceans, des que hi ha registres, que van començar a realitzar-se en 1880, segons la National Oceanic and Atmosphere Administration d'Estats Units que assenyala que la desviació de la temperatura mitjana mundial va ser la més alta en 141 anys.









Aquí recollim en dades i gràfics algunes de les tendències sobre les que vénen advertint organismes internacionals com la NASA o l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA per les sigles en anglès).













Les emissions de diòxid de carboni (CO2) de l'energia es van estancar en 33 gigatones el 2019, tot i que l'economia mundial va créixer en un 2,9 per cent, segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia.





Es tracta de la primera vegada que les emissions deixen de créixer després de dos anys de creixement. Entre les causes, l'AIE explica també que un altre dels factors ha estat el clima més temperat en diversos països i a un creixement econòmic més lent en alguns dels mercats emergents.









L'agència conclou que aquesta estabilització es va deure a l'augment de les energies renovables (principalment solar i eòlica), a el creixement de la nuclear i de el canvi del carbó pel gas natural.