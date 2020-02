Aragonès a l'independentisme: "Menys retrets i més feina"

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dissabte unitat a les forces independentistes en la defensa de l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació a la taula de diàleg amb l'Estat: "Menys retrets i més feina" .









"Podríem entrar en un espiral de retrets, però això no ajuda a país a avançar, no és el que vol la gent que cada dia defensa la independència mobilitzant-se", ha dit en un discurs al Consell Nacional d'ERC.





Ha cridat a aprofitar el que considera una oportunitat per a l'independentisme, a no oblidar "cap trinxera" i defensar els grans consensos de el sobiranisme -Amnistia i referèndum, ha insistit- al Congrés dels Diputats, el Parlament Europeu, el Govern, el Parlament i els Ajuntaments.





"Ja tenim aquests consensos majoritaris de l'independentisme. Per tant, n'hi ha prou d'excuses", i ha recordat que la reivindicació de la unitat independentista al voltant dels consensos ha estat una petició defensada per molts en el passat, tant dins com fora d'ERC .





Segons la seva opinió, la taula de diàleg ha estat creada per abordar aquestes qüestions, lligades a la resolució d'un conflicte que considera polític, i no les que tenen a veure amb la gestió de les competències autonòmiques, perquè per a això ja hi ha "altres espais".