Denunciat per fer volar un dron prop de l'aeroport de Lleida-Alguaire

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un home de 34 anys per fer volar un dron a uns 15 metres d'altura sobre l'autovia A-14, en un punt que està a uns 1,5 quilòmetres de l'Aeroport de Lleida-Alguaire.





En un comunicat aquest dissabte, els Mossos han explicat que els fets van passar el diumenge 2 de febrer i que la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (Utsa) del cos derivarà les diligències a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa).





Una agent fora de servei va veure el dron mentre conduïa per l'A-14, on també hi havia un cotxe aparcat al voral, el conductor del va explicar que era amic de l'amo del dron.





Una patrulla es va desplaçar fins al lloc, on uns minuts més tard també va arribar el propietari del dron, que va assegurar que l'havia perdut.





Els agents van trobar el dron, de 340 grams, i el comandament amagat sota unes herbes, i van denunciar administrativament a l'amo per infringir la Llei de Seguretat Aèria.