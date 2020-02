Sánchez demana el vot per a Gonzalo Caballero a Galícia

El president de Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seva intervenció davant el Comitè Federal del seu partit per fer costat als dos candidats socialistes a les eleccions gallegues i basques de el 5 d'abril pròxim, a Galícia i el País Basc.









Sánchez ha advertit que a Galícia els partits "progressistes" estan "molt empatats" amb el PP, pel que veu la competició "oberta". El líder socialista ha advertit que si el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, revalida la majoria absoluta dels populars treballaran per "desmantellar l'Estat de Benestar a Galícia".





Per això, segons ell, els gallecs necessiten al capdavant de la Xunta el socialista Gonzalo Caballero. La sanitat i l'educació públiques, però també les infraestructures i la indústria gallega "necessiten un president socialista per impulsar el projecte social i econòmic que tant necessita i anhela Galícia". Caballero és per tant, ha afegit, "l'única alternativa a l'PP".





Sánchez també ha reivindicat el llegat que deixa la participació del Partit Socialista d'Euskadi en l'actual Govern de coalició d'Íñigo Urkullu i ha posat en valor la figura de la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia.





Ella representa, ha destacat Sánchez, "la institucionalitat i el saber fer dels socialistes bascos", als que ha atribuït el rècord d'aprovació dels ciutadans bascos respecte de l'actual Executiu basc, un 86 per cent.





També ha ressaltat que les transferències que es van a materialitzar en les pròximes setmanes (assegurança escolar, productes farmacèutics i ajuts previs a la jubilació als treballadors afectats per ERO) "si és èxit d'algú, és de el PSOE i especialment del PSE".





Tot i que les catalanes no estan convocades, malgrat l'anunci del president, Quim Torra, que pensa avançar-les un cop s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, Sánchez també ha elogiat la figura de qui serà el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta.





"Miquel, ets el president que necessita Catalunya. A la intel·ligència, pel teu compromís social i per l'habilitat política. Però sobretot perquè ets la referència constant al retrobament a Catalunya. Hem d'acabar amb la crispació en la política espanyola i en la catalana i el PSC és el partit de referència per impulsar el diàleg", ha asseverat.