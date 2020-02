El Papa convoca un Sínode de Bisbes a la tardor de 2022

El Papa convocarà la propera Assemblea General ordinària del Sínode dels Bisbes "per a la tardor de 2022", per tal d'assegurar una "major implicació" de tota l'Església "en la preparació i celebració" de l'esdeveniment, segons ha informat l'Oficina de premsa de la Santa Seu.





Així ho va decidir Franesc en presidir ahir a la tarda el 6 de febrer la primera reunió de la XV Consell Ordinari de la Secretaria General del Sínode dels Bisbes.









Segons ha comunicat en una nota la mateixa Secretaria, els treballs de l'organisme es van organitzar per "suggerir" al Sant Pare possibles temes a tractar en la XVI Assemblea General Ordinària i per "abordar altres temes", com els passos fets després del Sínode sobre els joves de 2018 i la ressonància de l'Exhortació Apostòlica postsinodal Christus vivit.





Així, assenyala que se li va presentar al Papa "una terna de temes possibles", que el Papa va rebre en vista de l'elecció definitiva del tema sinodal . En el curs del debat d'aquesta mateixa tarda va sorgir també "la necessitat d'expressar amb urgència la solidaritat amb els germans i germanes involucrats en el drama de la migració forçada", segons assenyala la Secretaria.





A l'inici de la reunió el secretari general, el Cardenal Lorenzo Baldisseri, va anunciar que, després del nomenament de Cardenal Luis Antonio Tagle com a Prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles, el Cardenal Joseph Coutts, Arquebisbe de Karachi, Pakistan, va assumir com nou membre de Consell Ordinari. Va ser el pare siodal d'Àsia que va obtenir més vots.





El cardenal Baldisseri presentar a continuació els resultats de la consulta realitzada per la Secretaria General "sobre els temes" per a la propera Assemblea, "involucrant, durant l'any 2019, a les Conferències Episcopals, als Sínodes de les Esglésies Catòliques Orientals sui iuris, als dicasteris de la Cúria Romana i a la Unió de Superiors Generals ".