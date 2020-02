El Barça pateix per guanyar el Getafe

El FC Barcelona es va imposar aquest dissabte per 2-1 a Getafe CF, gràcies als gols d'Antoine Griezmann i de Sergi Roberto, en un partit corresponent a la jornada 24 de Laliga Santander i que van resoldre els culers abans de la mitja part, mentre que el seu rival va acusar falta d'espurna després de retallar distàncies amb una diana d'Ángel Rodríguez.





Aquest resultat va posar el Barça amb 52 punts, empatat en el coliderat amb el Reial Madrid. Per la seva banda, l'equip blau va veure truncada la seva bona ratxa lliguera i es va quedar amb 42 punts en el tercer lloc provisional, a falta que el Sevilla jugui contra l'Espanyol durant la tanda dominical de trobades.





El duel de banquetes entre Quique Setién i José Bordalás, amb picabaralles passades i en aparença ja oblidades, se'l va endur finalment l'entrenador blaugrana.





Els primers 20 minuts van deixar clar que el Getafe sap bregar amb adversaris de tota mena. Les línies de darrere ben juntes, ajudes constants en cada marcatge i jugadors veloços en cada banda; aquesta habitual recepta va posar en dificultats a Marc-André ter Stegen, al menys, un parell de vegades.





Fins i tot va marcar primer el conjunt visitant, per obra d'Allan Nyom. A la sortida d'un córner, el seu company Jorge Molina va rematar cap enrere en el primer pal i Ter Stegen va desviar la pilota, encara que deixant-la a plaer a l'àrea petita. El '12' del Getafe va aparèixer per reblar a al fons de la xarxa, tot i que abans s'havia escapolit de Samuel Umtiti.





Tot i que l'àrbitre principal, Guillermo Quadra Fernández, va decretar el gol com a vàlid en primera instància, va acabar anul·lant-a l'interpretar en la repetició televisiva que Nyom havia comès falta en aquest forcejament, a raó d'un cop amb l'espatlla a Umtiti.





Els locals es van sacsejar ràpidament l'ensurt, inaugurant el marcador. Umtiti va pujar la jugada pel costat esquerre i va passar la pilota a Messi, que des de la frontal de l'àrea va filtrar a el primer toc una assistència a Griezmann. L'ariet francès, amb un xut amb l'esquerra subtil i també de primeres, 'va picar' la pilota davant la sortida del porter rival.





No s'estava notant fins a aquest moment la retirada de Jordi Alba, substituït per Junior Firpo a causa d'una lesió a l'adductor de la cama dreta. No en va, el Barça va ampliar el seu avantatge al minut 39, quan Sergi Roberto va culminar en gol una passada ras i des de la seva banda del propi Junior Firpo, actiu per l'habitual carril de Jordi Alba.





Aquí, la batalla va arribar a un punt d'anestèsia. Tan sols el de sempre, Messi, va despertar a l'afició de Camp Nou just a la vora del descans. Un cop de cap seu, després d'una centrada bombat a al segon pal, va ser repel·lit pel porter David Soria amb una bonica estirada a peu canviat.





A la tornada de vestidors, el pla de Bordalás va ser enviar als seus pupils a l'atac, descuidant la zona defensiva. Dit i fet, Ángel va marcar el 2-1 el volejar de manera poc ortodoxa un centre de Jaume Mata des de la banda dreta.





Entre els dos centrals culers, i aprofitant-se que Gerard Piqué havia calculat malament el salt per a la seva rebuig, el '9' blau ficava la por al cos al Camp Nou. Un davanter pretès pel Barça, a expenses que se li deixi fitxar un substitut d'Ousmane Dembélé, provocava de tal manera un desenllaç d'infart.





El mateix Ángel va tenir l'empat a les botes, rematant per sota una falta lateral i bastant llunyana. Ter Stegen va fallar en intentar atrapar la pilota, però va reaccionar immediatament per evitar que traspassés la línia de gol; a més, va tocar la pilota una tercera vegada, impedint que Mata empenyés el que hauria estat el 2-2.





La resposta va venir amb dos tirs de Griezmann, però tots dos desviats i deixant la incertesa fins al xiulet final. El primer d'ells, després de l'enèsim passi ras de Junior Firpo, el va enviar als núvols; i el segon va ser la definició d'un contraatac, executant un cop de dreta massa creuat davant de David Soria.