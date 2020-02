Albiach, única candidata a les primàries dels comuns després de no assistir la resta a l'assemblea

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, torna a ser l'única candidata a les primàries dels comuns per elegir candidat a la Generalitat, després que hagi estat l'única que ha anat l'assemblea provincial de Tarragona per recollir avals.









Les altres dues candidates, Eva Gil i Mireia Arana, no han anat a l'acte d'aquest dissabte a Tarragona, quan un dels requisits del procés era acudir a cada una de les trobades provincials per recollir avals, per la qual cosa s'han quedat fora del procés.





Les dues van registrar les seves precandidatures abans que el termini es tanqués a les 16.00 hores d'aquest divendres, sumant-se a Albiach, que ja s'havia presentat i que de nou torna a ser l'única que podrà ser proclamada guanyadora de el procés de primàries, en haver complert amb tots els requisits.