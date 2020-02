Es duplica el nombre d'autònoms en edat de jubilació

Segons el darrer informe de la Federació Nacional d'Associacions de trabadores Autònoms (ATA). Espanya no és país per a persones a la vora de la jubilació que volen treballar per compte d'altri i tampoc per a joves emprenedors.





En l'última dècada, Espanya ha sumat gairebé 200.000 nous autònoms de més de 55 anys i els de 65 anys s'han duplicat en el mateix període, a el passar 66.464 el 2009 a 126.727 el 2019, segons ATA. Per contra, el nombre d'autònoms joves, menors de 35 anys, ha caigut un 26,5%.

















En el cas dels majors de 65 anys, el nombre d'autònoms s'ha duplicat en deu anys a causa de altres raons. La primera, i principal, és l'entrada en vigor des 2017 de l'anomenada "jubilació activa", que permet als autònoms cobrar el 100% de la seva pensió i seguir a el mateix temps amb la seva activitat professional, amb l'única condició de tenir un assalariat al seu càrrec amb un contracte de al menys quatre hores diàries.





"Un altre dels motius fonamentals de l'augment d'autònoms de més de 65 anys a Espanya és que gran part dels autònoms han estat tota la vida amb bases de cotització mínimes, que no els permeten jubilar amb una pensió que cobreixi les seves necessitats econòmiques", afirma per la seva banda Eduardo Abad, president de la Unió de Treballadors i Professionals Autònoms (UPTA).

Els autònoms que han cotitzat durant la seva vida com a autònoms perceben de mitjana un 40% menys de pensió que aquelles persones que han desenvolupat la seva carrera contractats per compte aliè.









"Aquesta situació, unida al fet que les capacitats físiques i la salut de les persones de més de 65 és molt més òptima en el cas de professionals que es dediquen a activitats que no comporten un gran desgast físic, ha fet que moltes persones continuïn amb seva activitat professional com a autònoms fins que el cos aguanti ", afegeix Abad.









