Reviu el millor dels concursos dels All-Star de la NBA de Chicago

"Som aquí per fer-ne quatre mates, hauria de ser a el millor de quatre. He fet gairebé cinc. S'ha acabat, adéu. Anem-nos a casa ", comentava indignat Gordon, que no va amagar la seva ràbia i dolor davant el que molts van qualificar de robatori. "S'ha acabat per a mi, sento que hauria de tenir dos trofeus. El meu següent objectiu serà ser campió de el concurs de triples ".









Derrick Jones JR, el triomfador de la nit.





Segons Derrick Jones Jr., que va acabar guanyant per la mínima el concurs, els jutges van fallar a donar-li un 48 en comptes d'un 50 en el seu últim mat. "Ell li va donar al cap a Tacko, així que no podien donar-li el 50", va comentar el jugador de Miami Heat. Gordon, indignat, es va acomiadar així de la sala de premsa: "Anem , què estem fent aquí?".





















Els crítics esportius americans també coincideixen amb la crítica sobre la decisió dels jutges de la NBA i en aquest sentit afirmen "a Aaron Gordon li van robar el trofeu uns jutges incompetents en el concurs Dunk. Igual que a Derrick Jones Jr. I també la multitud .

Tots van perdre en un desastrós dissabte de les Estrelles ".





Per la seva banda el guanyador de la contesa Derrick Jones Jr va afirmar en les seves xarxes socials: "Qui vulgui sortir davant meu, estic allà. No defugiré a ningú".

































