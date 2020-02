Tres dels diputats amb més patrimoni vigilen els interessos de les seves senyories al Congrés

García Tejerina, Alonso-Cuevillas i Marcs de Quino són tres dels diputats amb més patrimoni del Congrés. I se'ls ha integrat aquesta legislatura a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, òrgan encarregat d'examinar les activitats i interessos econòmics dels seus senyories per evitar incompatibilitats i conflictes d'interès.





A l'inici de cada legislatura, tots els diputats electes han d'omplir tres declaracions: una en què especifiquen el seu patrimoni, una altra en la qual donen compte de les seves activitats extraparlamentàries i una tercera que reculli els seus interessos econòmics, incloent les empreses de les que s'ha cobrat o els regals que reben.

















De les tres declaracions, la de rendes i patrimoni es publiquen al poc temps en la pàgina oficial de Congrés, mentre que les altres dues han de ser examinades per la Comissió de l'Estatut dels Diputats, les reunions són secretes i de la qual forma part un representant de cada grup.





Aquesta comissió és l'encarregada de dictaminar que les activitats extraparlamentàries són compatibles amb l'escó i la que, després de la resolució aprovada sota mandat d'Ana Pastor al front de Congrés, vigila que els diputats no legislin sobre assumptes que poden col·lisionar amb els seus interessos econòmics i professionals passats i presents.





Aquesta comissió, que presideix la socialista, Begoña Nasarre, la integren un representant de cada un dels deu grups parlamentaris.



CONEIX AQUESTS TRES PARLAMENTARIS AMB MÉS INGRESSOS I PATRIMONI



El PP ha adscrit a aquesta comissió a l'exministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, qui en tot cas preveu deixar el seu escó al Congrés una vegada que li autoritzin la compatibilitat per exercir l'activitat privada després del seu pas per l'Executiu de Mariano Rajoy.





Isabel García Tejerina.





Tejerina va declarar en 2018 haver percebut uns 20.000 euros de l'Ministeri d'Agricultura i altres 20.000 abonats pel PP, més altres 120.000 euros per dividends d'accions, rendes d'una planta fotovoltaica i una explotació agrària.





A més, Tejerina, que va pagar 65.000 euros per IRPF en l'últim exercici fiscal, va contractar un préstec hipotecari de 900.000 euros al maig que encara ha, així com altre personal de què deu 140.000. Posseeix part de diversos habitatges a Palència i Valladolid i participacions en un parell de societats amb pisos i locals. En dipòsits i comptes suma 435.000 euros, més 81.000 euros en un pla de pensions.





Marcs de Quino , diputat per Madrid de Ciutadans, va declarar haver ingressat en 2018 més de 5,6 milions d'euros, però únicament va pagar 12.125 euros en impostos a Espanya per no ser resident fiscal.









Alonso-Cuevillas, de JXCat i un dels lletrats de Puigdemont, va incloure ingressos professionals superiors als 830.000 euros anuals en la declaració de béns i rendes que va presentar a Congrés després de les eleccions del 10 de novembre. Si és el cas, el declarat suposa quatre vegades més dels 190.000 euros que va declarar sis mesos abans, just després dels comicis del 28 d'abril.