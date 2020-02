Fomentar la inclusió financera és una de les prioritats d'Isidre Fainé com a president del WSBI

En paraules d'Isidre Fainé, president del WSBI, el principal propòsit de l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Detallistes ( WSBI ), és "promoure la sostenibilitat econòmica i social amb l'objectiu de contribuir al progrés i el benestar de les persones."













Aquest mes de febrer el Comitè de Presidents de l'organització, que des de 1924, representa els interessos de prop de 7.000 caixes d'estalvis i bancs minoristes procedents de gairebé un centenar de països, s'ha reunit a Ciutat de Mèxic. La trobada ha comptat amb la presència de l'empresari mexicà Carlos Slim.





El WSBI HA INVERTIT 1.300 MILIONS D'EUROS EN PROJECTES SOCIALS





En aquesta reunió s'ha destacat la Inversió en acció social de les entitats bancàries adherides al WSBI, que ha superat els 1.300 milions d'euros anuals, "plenament alineats" amb els compromisos socials de l'organització, ha declarat Isidre Fainé en la seva intervenció en el Comitè, "especialment quan es tracta de persones en situació de vulnerabilitat i, per tant, amb menys oportunitats de futur."













El Comitè de Presidents del WSBI està compost per un total de 12 membres procedents d'Alemanya, Estats Units, Xina, Perú i Tanzània, entre altres països.





La trobada de treball del Comitè de Presidents del WSBI ha permès posar en comú els projectes socials i bones pràctiques de les entitats bancàries vinculades al WSBI com ara l'acció social a Mèxic de la Sparkassenstiftung für internationale Kooperation -Fundació de les Caixes d'Estalvi d'Alemanya per a la Cooperació Internacional- l'activitat se centra en projectes d'inclusió financera.





LA INCLUSIÓ FINANCERA OBJECTIU CLAU DE LA WSBI





Fomentar la inclusió financera és una de les prioritats de el president de l'WSBI amb l'objectiu d'incrementar la igualtat d'oportunitats oferint productes i serveis financers que siguin responsables i sostenibles i, alhora, que siguin útils i assequibles per reduir la pobresa i impulsar la prosperitat comuna.









Fainé més vol consolidar la interlocució amb els principals organismes internacionals (BIS, FMI, OCDE i IOSCO), per reforçar la col·laboració entre els diferents membres, incrementar la visibilitat de l'institut a nivell global, i impulsar l'intercanvi de bones pràctiques i saber fer .





El WSBI posseeix un total de 15 bilions d'euros de balanç - dotze de vegades el PIB d'Espanya- i atén 1.700 milions de clients en el món en els que ofereixen serveis bancaris a famílies i pimes i donen feina a 2,5 milions de persones.





ISIDRE FAINÉ VA SER PREMI FORBES A LA FILANTROPIA 2018





La revista Forbes, en la primera edició del seu Premi a la Filantropia, va decidir reconèixer el treball d'Isidre Fainé, president del patronat de la Fundació Bancària 'La Caixa' i de Criteria Caixa, com a reconeixement a la tasca social que ha realitzat durant dècades .





Aquell dia Fainé posava en valor que en l'última dècada, entre 2008 i 2017, "la Caixa" ha dedicat més de 5.000 milions d'euros a l'avanç de la nostra societat, bàsicament en les problemàtiques social, cultural, educativa i científica ", ha comentat.





Entre les causes prioritàries de la Fundació Bancària la Caixa es troba la pobresa infantil, que ha estat combatuda mitjançant el programa CaixaProinfància. "Ens hem proposat trencar el cercle de pobresa hereditària, la que es transmet de pares a fills ja successives generacions en famílies amb escassetat de recursos", va explicar Fainé en l'entrevista. "Durant 10 anys, hem treballat amb 283.500 nens i nenes i les seves famílies", ha afegit.













"Les persones que no tenen habitatge o treball són dos col·lectius preferents per a la Fundació Bancària la Caixa", va explicar llavors Isidre Fainé. "Per pal·liar les dificultats d'accés a l'habitatge, disposem de dos programes: Lloguer Solidari i Habitatge Assequible". "Quant a l'ocupació", prossegueix, "el programa Incorpora s'ha convertit en un referent en integració laboral a Espanya. Cada any, prop de 25.000 persones en risc d'exclusió social troben feina gràcies a la mediació d'aquest programa ".





Aquesta tasca social, en paraules de Fainé, està associada a un valor, el de la cultura de l'esforç. "Aquesta és veritablement la forma moderna de fer filantropia. Promoure l'esforç de les persones. Té molt a veure amb l'empoderament i, en últim terme, és una filantropia l'èxit es mesura en la mesura que deixa de ser necessària.





PROJECTES D'INCLUSIÓ FINANCERA IMPULSATS PEL WSBI