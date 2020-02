Neix al Zoo de Barcelona una cria de girafa

Una cria de girafa de Rothschild va néixer aquest dilluns al Zoo de Barcelona, després que la girafa Nuru --de 10 anys i originària de l'Zoo de Emmen (Països Baixos) - donés a llum a les instal·lacions de parc, ha informat el Zoo en un comunicat.





La girafa és una espècie amenaçada segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN), el que "fa imprescindible l'existència d'aquesta espècie en parcs zoològics amb l'objectiu de crear una reserva de més de 500 individus per a possibles reintroduccions" quan les condicions del seu hàbitat natural, a l'Àfrica, ho permetin.





La tinent d'alcalde de l'Agenda 2030, Laia Bonet, ha celebrat el naixement d'aquesta girafa com un pas més en la conservació de l'espècie: "Treballar per a les espècies amenaçades o amb disminució d'individus és fonamental per aturar la pèrdua de diversitat de l' planeta ".

















Amb aquest objectiu, la Fundació Barcelona Zoo està estudiant un projecte de col·laboració amb l'autoritats del Níger per a la conservació 'in situ' de la girafa peralta, la més emblemàtica de la sabana de Sahel, a "greu perill" pel canvi climàtic.





Els visitants van presenciar el part de la girafa Nuru després de més de 450 dies de gestació, "sense que cap de les dues se sentissin molestes o amenaçades", ia hores d'ara tant ella com el seu cria romanen en els dormitoris de les girafes separades de el grup , on els cuidadors atenen les seves necessitats.