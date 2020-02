Albert Batlle condemna l'agressió al director d'E-noticies a la Meridiana de Barcelona

Albert Batlle ha twitejat aquest diumenge una "condemna ferma, davant de l'agressió de l'periodista i director d'E-notícies, Xavier Ruis, a qui expresso el meu solidariad. És un exemple més de la intolerància i falta de respecte a la llibertat de premsa" .





Després twitejar aquesta declaració el Cinquè tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha rebut una allau de protestes dels veïns de Meridiana, farts dels continus talls i problemes al seu barri.





En aquest sentit una inernauta preguntava: "Visc a la Meridiana de Barcelona, i resulta que hi ha 200 senyors que des de fa 100 dies no ens deixen passejar pel nostre barri, només ens acaricien les gònades cada nit, i criden:" Puchi A EL PODER , LANDA JA hO ESTÀ ", i no ho comprenem? ¿Tenim aguantar? ¿Encara hi ha mossos?"

















Mentre un altre replicava: "Sr. Batlle, l'agressió no afecta únicament a la llibertat de premsa; fa temps que la intolerància i la falta de respecte de què parla s'exerceixen des del @govern

i des dels mitjans de comunicació públics i subvencionats de Catalunya. Estan condemnat Catalunya a un enfrontament ".

















I un altre afegia: "No només a la llibertat de premsa. Facin alguna cosa. És una ofensa contra la dignitat i la llibertat d'una persona humana. ¿Heu vist el vídeo ?? Produeix dolor de veure aquesta merda de feixisme que tenim a les carrers de Catalunya. Parin això, si us plau! "









EXPLICACIÓ GRÀFICA DEL QUE LI HA PASSAT A XAVIER RIUS A LA MERIDIANA





El resum del propi Rius en una frase ha estat: "Agredit a la Meridiana mentre els Mossos s'ho miren de lluny"









En paraules del director d'e-notícies, Xavier Rius, "vaig ser sacsejat, empenyent, envoltat, agafat pel coll i agredit per una desena de persones que participaven aquest dissabte al tall a la Meridiana. Els fets van tenir lloc al voltant de les 21.00 de la nit d'aquest dissabte mentre els Mossos es trobaven a 200 metres del lloc dels fets ".





Fotografia vídeo realitzat per Xavier Rius.









El periodista, que ja havia fet un reportatge sobre la Meridiana el 2 de febrer, va ser reconegut per alguns dels presents i ràpidament va ser increpat i envoltat. Els manifestants, molts dels quals anaven encaputxats, inicialment gravar-i dir-li que no podia gravar i que se n'anés, com reflecteixen les imatges. Alguns dels presents van insistir que esborrés els vídeos i que li dirien "per les bones i per les dolentes". El director d'e-notícies es va negar i va afirmar que estava exercint els seus drets, ja que el dret a manifestació tampoc pot conculcar el dret a la llibertat de les persones. Els concentrats, seguidament, el van amenaçar i insultar el crit de "subnormal".