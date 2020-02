Mor un home després d'una baralla al districte de Nou Barris de Barcelona

Un home va morir aquest diumenge després d'una baralla al districte de Nou Barris de Barcelona, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.









La policia catalana va rebre un avís a les 21.30 hores d'aquest diumenge que a la via pública hi havia una baralla i una persona greument ferida, i quan va arribar a el lloc, la víctima estava sent atesa pel personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que després va ser traslladada a un centre hospitalari, on posteriorment va morir.





Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Barcelona estan investigant els fets.