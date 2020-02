Anticapitalistes no anirà a Vistalegre 3 després de la ruptura amb Podem

Anticapitalistes ha confirmat aquest diumenge que no participarà en la III Assemblea Ciutadana de Podem després que la Coordinadora Confederal --el seu màxim òrgan de direcció entre assamblees-- decidís per unanimitat no acudir ni presentar documents o candidatures. Aquest és el pas previ a la seva sortida definitiva del partit de Pablo Iglesias, que ratificaran, excepte imprevist, a finals de març.





En un comunicat, ha expressat que Vistalegre III, que el partit morat té previst celebrar a finals de març, es planteja com "una ratificació de l'estratègia de subalternització al PSOE de la seva direcció". "Sense deliberació prèvia i sense analitzar la sagnia que Podem ha patit com a organització durant els últims anys, no sembla que hi hagi possibilitats de canviar aquest model", ha afegit.

D'aquesta manera, els anticapitalistes han anunciat que des d'aquest diumenge centraran els seus debats en decidir la seva relació definitiva amb Podem, un projecte que, segons han apuntat, van contribuir "a fundar" i a què li van dedicar "esforços". La decisió definitiva sobre la continuïtat en el partit de Pablo Iglesias es comunicarà el 28 de març després de la celebració d'una conferència.





A més, el corrent més a l'esquerra de la formació morada ha criticat el "rumb" de Podem després de la seva entrada al Govern de coalició amb el PSOE. "L'entrada de cinc ministres de Unides Podem a un govern progressista-neoliberal hegemonitzat pel PSOE, en el qual aquest partit controla els principals ressorts de poder, lluny de debilitar l'actual règim polític, suposen integrar-se en el mateix i considerar la seva gestió com l'únic horitzó possible", ha recalcat.









En aquest sentit, ha mostrat el seu rebuig a determinades polítiques concretes adoptades per l'Executiu perquè, al seu parer, "renúncia a confrontar amb els grans poders econòmics".





"Constatem que hi ha una diferència enorme entre els objectius del Podem que contribuïm a formar fa sis anys i la deriva actual, mitjançant la qual s'ha passat d'impugnar a la classe política i a les elits econòmiques a convertir-se en part de la primera sense tocar els beneficis de les segones", ha tancat.





NOVA FORMACIÓ POLÍTICA





Anticapitalistes va anunciar aquest dijous en un comunicat que la seva intenció és construir "una força que lluiti per canviar el sistema d'arrel", que sigui "antagonista al règim", i que no es "acord" amb el que hi ha ' "ni amb entrar a un govern "sota la direcció d'un partit neoliberal com el PSOE".





La sortida dels anticapitalistes, que van contribuir a fundar Podem en 2014, arriba ara després de sis anys de diferències amb Iglesias, el seu equip de direcció, i la seva estratègia política i organitzativa, tot i que el detonant ha estat l'aliança amb els socialistes.





Aquest sector sempre ha estat el corrent més a l'esquerra de la formació, i en l'últim congrés, l'assemblea de Vistalegre II de febrer de 2017, van recollir el suport del 13% dels militants.





Si bé van arribar a liderar el partit en diverses comunitats autònomes, actualment el seu poder es limitava principalment a l'equip de Rodríguez a Andalusia i al lloc de Urbán en l'Executiva estatal, com a secretari de Memòria Històrica.