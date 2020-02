El FC Barcelona matxuca al Sporting de Huelva a Primera Iberdrola

El FC Barcelona va golejar aquest 17 de febrer pel 7-0 a l'Sporting de Huelva, demostrant el seu lideratge a la Primera Iberdrola, durant una jornada 20 que va viure el triomf de l'Atlètic de Madrid per 4-1 sobre el Llevant, amb una victòria que els cura les ferides coperes, i la derrota de la Reial Societat en la seva visita al Athletic Club (2-1).





A la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el Barça va prolongar una altra setmana el seu domini. Tres dies després de conquerir la Supercopa d'Espanya, amb golejada a la final, les deixebles de Lluís Cortés van eliminar al propi Sporting de Huelva en els vuitens de final de la Copa de la Reina.





I ara l'equip de Huelva va tornar a sortir escaldat. D'aquest 0-4 coper es va passar a aquest 7-0 lliga, incloent-hi sengles doblets de Jenni Bell i d'Asisat Oshoala. El gol inicial va ser obra de Caroline Graham Hansen, al minut 4, i tan sols 20 minuts més va aguantar l'Sporting.





Bell va establir el 2-0 de cap, després d'un centre de Lieke Martens des de la banda esquerra, i en la segona meitat va arribar la sagnia anotadora. La pròpia '7' culer va fer el 3-0 i Martens va marcar el quart, just abans que Alexia Putellas aconseguís la 'maneta' de penal.









Sortida de la banqueta al 77 ', Oshoala va anotar el seu doblet arran de dos atacs rabents en el tram final. Amb 53 punts després de 19 partits disputats, a raó de 17 victòries i dos empats, el Barça no cedeix en el lideratge tot i l'empenta de l'Atlètic de Madrid.





L'ENSOPEGADA A LA COPA, JA OBLIDAT





44 punts van arribar a les matalasseres batent al Llevant, per rescabalar-se de la seva eliminació copera per penals. Els gols de Silvia Meseguer i de Toni Duggan en dos cops de geni, del 21 'al 23', van encarrilar la bona collita de l'Atleti. Ludmila Da Silva va signar el 3-0 i Laia Aleixandri, en pròpia porta, va fer el 3-1 abans de la mitja part. Charlyn Corral va tancar la golejada davant un rival que segueix tercer amb 39 punts.





Darrere de les llevantinistes, l'Athletic es va situar amb 33 punts. Els gols d'Ane Azkona i de Lucía García, a la segona part, van remuntar el de Kiana Palacios per una Reial Societat que va culminar una setmana horrible. Després d'encaixar l'1-10 del Barça a la Supercopa, el quadre donostiarra es va acomiadar de la Copa als penals contra el Madrid CFF.





La remuntada del Rayo davant el Deportivo NCG Banco (2-1), amb dos gols d'Oriana Altuve per a les vallecanes, va tancar una jornada que per baix va centrar la seva atenció en el Betis-Espanyol. Van vèncer les bètiques per 2-1 i van sortir així de la davallada, sumant els mateixos 16 punts que té el València després d'empatar al camp del Taló (0-0); l'Espanyol, amb 4 punts, ocupa sense remei l'última posició.