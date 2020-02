El Real Madrid empata contra el RC Celta (2-2)

El Real Madrid va cedir un empat (2-2) aquest diumenge 16 de febrer davant del RC Celta per culpa d'un gol de Santi Mina en el minut 85, que redueix a un punt la renda blanca al lideratge de LaLiga Santander després de la jornada 24, punt de vida per als gallecs al Santiago Bernabéu i de més emoció a la lluita pel títol.





Els de Zinedine Zidane van remuntar el gol al cap de set minuts de Smolov, amb una segona part més efectiva dins el mateix domini que van portar en el primer acte. No obstant això, quan el Celta semblava ja rendit en el físic i anímic, els canvis d'Óscar van donar resultat, amb Denis Suárez assistint de meravella a Mina per treure de la davallada als celestes i donar picant a LaLiga.





Al Madrid se li van escapar dos punts en el retorn d'Hazard després de gairebé tres mesos de lesió. El belga va rendir a gran nivell, dins del que es podia esperar després d'una llarga absència, i els blancs van seguir en la seva dinàmica positiva però li van sobrar cinc minuts. Aquí Mina va tallar la ratxa de cinc victòries seguides dels blancs, que es queden amb 53 punts pels 52 del Barça, a dues setmanes del Clàssic.









El Madrid va voler mossegar i ho va fer en la seva pressió i recuperació en camp rival, però després no va trobar el camí al gol. Un onze ofensiu, amb l'esperat retorn d'Hazard com a major argument, se'n va anar sense disparar a porta a la mitja part. Mentrestant, tot i patir aquest assetjament local en el seu camp, el Celta va fer el 0-1 i Courtois va evitar el 0-2 a la vora del descans una rematada sol d'Aidoo a servei de córner.





Óscar també va treure la seva versió ofensiva amb tres centrals, però el moment dispar de confiança en els dos equips es deixava veure a l'hora de sumar gent amunt. El Madrid no especulava, mentre que el Celta es guardava molt les esquenes. No obstant això, amb un recital de Rafinha, el suport i la qualitat d'Aspas i els desmarcatges de Smolov en va tenir prou al Celta per marcar, agafar aire i fins i tot perdonar.





En un servei de banda, Aspas va veure el buit entre centrals per al davanter rus, que es va estrenar com a golejador al futbol espanyol al Bernabéu (0-1). El Madrid va seguir bolcat, no li durava la pilota a l'equip visitant, però ficant centres aeris sense rematador. Una bona jugada per banda esquerra, Benzema per Hazard i aquest per Bale, va deixar la millor dels blancs, fora per poc.





LA RATXA DEL MADRID, FRENADA PER MINA





El retorn de vestidors no va canviar el guió i per al Celta es va fer molt costa amunt aguantar un Madrid que a més va millorar en els últims metres. Els de Zidane van tirar la pilota a terra en els seus acostaments a l'àrea i, després d'un avís de Rams, que va marcar en fora de joc, Kroos va fer l'1-1 al minut 52. Una altra jugada per banda esquerra, amb Benzema i Marcelo per la passada enrere a l'alemany.





Poc després, Rubén Blanco va regalar un penal a Hazard, amb el belga sobre la línia de fons i la pilota ja fora, que no va perdonar Ramos. Amb el Madrid per davant i el Celta desgastat de córrer pel domini local, el líder semblava tenir un final tranquil fins que Denis Suárez va assistir de manera magistral a un acabat d'entrar Mina. Es van esfumar dos punts de Bernabéu, tot i els últims intents de Benzema, que donen vida al Barça.